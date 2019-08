MISTERIOZNA SMRT DEČKA (18) IZ OMIŠA: Imao je gadne probleme, a nije uopće smio biti u zatvoru iz kojeg je u komi odvezen u KBC

Kristian Vukasović je preminuo nakon što je u komi dovezen u KBC Split iz zatvora u Bilicama, u kojem, zbog svog zdravstvenog stanja, nije smio biti

Danas je pokopan 18-godišnji Kristian Vukasović, mladić iz Jesenica pored Omiša koji je preminuo u KBC Split, nakon tri tjedna kome, u kojoj su ga dovezli iz splitskog zatvora Bilice. Obdukcija će utvrditi uzrok smrti, ali zna se da on nije smio biti u zatvoru, piše Slobodna Dalmacija.

Kristianu je prošle godine HZZO dijagnosticirao tjelesna i mentalna oštećenja i teži invaliditet trećeg stupnja. Dijagnosticirana mu je hiperaktivnost te poremećaj ponašanja i emocija, astma te metabolički sindrom. Vještak je tada utvrdio da mu je potrebna 24-satna pomoć i njega.

S 12 godina je bio u Poliklinici za djecu i mladež u Zagrebu, gdje mu je utvrđeno da ima teškoće zbog ADHD-a uz nepoželjna socijalna ponašanja i disharmoničan intelektualni razvoj.

Nagodio se za kaznu

Zbog piromanije je krajem ožujka ove godine podmetnuo četiri požara u okolici Supetra. Sam se zbog toga prijavio policiji, koja ga je uhitila, prijavila za izazivanje požara, a određen mu je istražni zatvor kako ne bi to ponovio. Sudski vještak je procijenio da je pri paljenju požara bio smanjeno ubrojiv. No, odveden je u zatvor, gdje s Općinskim državnim odvjetništvo sklapa sporazum kojim je priznao krivnju te mu je na Općinskom sudu u Splitu dosuđeno osam mjeseci zatvora. Sudac Mario Franetović udovoljio je zahtjevu tužiteljstva da se Kristianu produlji istražni zatvor.

“Točno je da je sklopio nagodbu te mu je tada produljen istražni zatvor. Ukinut mu je po mojoj žalbi na tu odluku”, rekao je njegov odvjetnik po službenoj dužnosti, Dino Radić, no nije komentirao zdravstvene nalaze svog klijenta.

Unatoč svome zdravstvenom stanju, Kristian je završio u istražnom zatvoru umjesto nekoj ustanovi gdje bi imao propisanu stalnu skrb. DORH i sud su prihvatili njegovo priznanje krivnje i prihvaćanje zatvorske kazne te nisu išli na mogućnost oslobađanja od kazne u zamjenu za rad za opće dobro ili uvjetnu kaznu.

Svi su sve znali?

“Trenutno je najvažnije saznati uzrok nastanka štetnog događaja, a to će pokazati obdukcija. Što se tiče dokumentacije za koju me pitate, nju su imali svi, i sud i državno odvjetništvo i znali su kakvo mu je zdravstveno stanje. Zašto su se donosile odluke kojima je bio zatvoren ondje gdje mu nije bilo mjesto, na to trebaju oni odgovoriti”, poručio je odvjetnik Vinko Ljubičić koji je preuzeo slučaj i zastupanje obitelji Vukasović.

No, odgovori na pitanja kako to da je procesuiran u redovnom postupku unatoč dobi i svom zdravstvenom stanju, je li bio mentalno sposoban sklopiti sporazum s DORH-om kojim je priznao podmetanje požara i prihvatio zatvorsku kaznu i zašto se išlo na zatvorsku kaznu, unatoč dijagnozama i tome što prije nije osuđivan, tom mladiću više neće pomoći.