MISTERIJ NESTALE ZORICE U SL. BRODU: I nakon 56 dana traže tijelo, a osumnjičeni su u pritvoru: ‘Navodno je u igri i neka treća osoba’

Nakon što je prije 56 dana ispred bolnice u Slavonskom Brodu nestala Zorica Fadljević, protiv osumnjičenih za njeno ubojstvo nema puno dokaza niti indicija, a ni njeno tijelo još nije pronađeno

Niti nakon 56 dana nije gotova istraga vezana uz nestanak Zorice Fadljević iz Sibinja kod Slavonskog Broda. Nije pronađeno niti njezino tijelo, a za potencijalni zločin su i dalje osumnjičeni supružnici Mijo i Slavica Karmazen, koji su bili uhićeni nekoliko dana nakon Zoričinog nestanka, 18. studenog.

Slavica Karmazen loše je podnijela uhićenje i sumnje u ubojstvo. Jutarnji doznaje da si je pokušala prerezati vene i da se onesvijestila, zbog čega je prevezena u slavonskobrodsku bolnicu. Upravo tamo je posljednji put viđena Zorica Fadljević koju je suprug dovezao na sastanak s jednom ženom, ispostavit će se Slavicom Karmazen.

Nakon nekoliko sati Zorica se nije pojavila, a muž je potom pretražio bolničke hodnike i potom kontaktirao djecu da vidi je li Zorica stigla kući. Kad mu je rečeno da nije, sljedećeg dana je prijavio nestanak. Kćer Maja je policiji rekla kako se Zorica trebala naći sa svojim kolegicama iz vojske na zabavi te da je vjerojatno išla pomoći ženi s kojom se trebala naći.

Kapljice krvi klimavi dokazi

Iako je policija došla do Karmazenovih prilično brzo i optužila ih za ubojstvo, malo je dokaza koji bi ih teretili. Zorica nije pronađena, a jedini trag u cijeloj istrazi su kapljice krvi na papučici gasa automobila Karmazenovih. Čak je i taj dokaz neuvjerljiv.

“Policija je našla nekoliko kapljica krvi na papučici gasa. Ali, Mijo je tih dana klao dvije svinje, klao je i kokoši koje su držali, i moguće je da je negdje ugazio u krv, pa otuda i te kapljice krvi. Prema posljednjoj verziji koju smo čuli ovih dana, navodno je u igri i neka treća osoba, ali tko je to, ne znam”, rekao nam je mještanin sela Šumeće koji poznaje osumnjičene i žrtvu.

Mještani pričaju kako nisu primijetili da su Karmazenovi od Zoričinog nestanka do uhićenja nisu ničime odavali da su počinili nedjelo. Susjedi su jedino zamijetili da su kasnije jako dugo prali automobil, a iz kuće je navodno odnesen i nož koji je poslan na forenzičku analizu.

Zbog dugotrajnog izbivanja, a utvrđeno je da nije izašla iz države, angažirana je i Hrvatska gorska služba spašavanja, koja je u proteklih gotovo tri mjeseca pretražila ogromno područje, ali bez rezultata.

“I prije nekoliko dana smo odrađivali na terenu, ali shvatite, ne mogu vam otkriti koje smo područje pretraživali i što smo tražili. U prvoj fazi radili smo tzv. brzinsku pretragu, pretraživali smo prometnice, zemljane putove, usjeke, jarke i vodotokove, jer se obično nestale osobe pronađu na takvim mjestima. Nakon što ta prva faza potrage nije dala rezultat, u drugoj fazi smo češljali teren sa psima i plovilima, a koristili smo i dronove. Pretraga je bila koncentrirana na okolicu Slavonskog Broda. Trenutačno čekamo nove informacije da bismo nastavili potragu”, rekao je voditelj HGSS-a u Slavonskom Brodu, Boris Lovrić.

Ljubavna afera kao motiv ubojstva?

Nije poznat čak niti motiv koji bi stajao iza eventualnog zločina kojeg su počinili Karmazenovi. Susjedi ih opisuju kao mirnu obitelj, naročito supruga Miju, no uz njega se veže i jedna afera. Naime, Mijo je upoznao Zoricu na jednom od putovanja u Međugorje, na kojima je “u fušu” vozio autobus. Dok jedan dio mještana opovrgava bilo kakvu povezanost Mije i Zorice, drugi tvrde da su bili u vezi.

“Navodno ga je ona optužila da je trudna s njim, znam jer mi je Mijo to rekao, ali je on tvrdio da su to najobičnije gluposti”, rekao je jedan od mještana, dok je brat osumnjičenog potvrdio: “Mijo nije bio ženskaroš, ali čuo sam da mu se ta žena nametala i jednom sam se zatekao kod brata i šogorice kad mu je Slavica prigovarala nešto u vezi Zorice, a on joj je odgovorio da on s njom ima isto onoliko koliko i ona. Policija je i mene ispitivala o tom slučaju, a čak su išli i do naše obiteljske grobnice provjeriti je li otvarana.”

Doznalo se i da je Mijo dvaput prijavio Zoricu zbog uznemiravanja, a problema s njom je navodno imala i njegova supruga.

“Ali, koliko se sjećam, ima tome neko vrijeme, Slavica mi je rekla da ju je ta žena zlostavljala i napadala, ali nije mi rekla zbog čega. I ja sam čula te priče da je razlog navodno bio to što je ona imala nešto s njezinim suprugom – rekla nam je susjeda Karmazenovih.

No, bez tijela neće biti moguće utvrditi kako je i zašto došlo do zločina, usprkos motivu i ponekom dokazu. Karmazenovi su se na ispitivanju branili šutnjom, pa tužiteljstvo nema čvrste dokaze protiv njih. I tužitelji, ali i odvjetnici o cijelom slučaju – šute. U istrazi su se pojavile indicije o trećoj osobi, no policija i dalje traži neki trag DNK koji bi potkrijepio sumnje.

Dok se nešto ne pronađe Karmazenovi će biti u zatvoru u Požegi. Čak i ako se ne pronađe tijelo, oni bi mogli završiti na sudu, što ne bi bio prvi put u Hrvatskoj. No, istraga i nakon gotovo tri mjeseca i dalje stoji.

