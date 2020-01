MISLILI DA SE NEĆE SAZNATI? Majka im umrla, a oni prešutjeli da je imala još djece kako bi sami podijelili nasljedstvo

Iz podjele nasljedstva htjeli su isključiti dvoje djece pokojnice kojima ne bi ostalo doslovno ništa njezine imovine

U Đurđevcu je troje djece pokojne majke pokušalo na prijevaru doći do čitavog njezinog nasljedstva i to tako što su prešutjeli da je njihova majka imala još dvoje djece, javlja ePodravina. Zbog ovog nedjela okrivljenici su prvo bili oslobođeni na varaždinskom Županijskom sudu, no sada je slučaj ponovno vraćen na početak jer je sud prihvatio žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici čime se ukida prvostupanjske presuda koprivničkog Općeg suda.

Prema prvoj presudi su dvije okrivljene, od 55 i 47 godina, državljanke Republike Austrije i 49-godišnji okrivljeni hrvatski državljanin oslobođeni optužbe, ali čini se da njihova priča neće imati sretan kraj kako su zamišljali. Tereti ih se da su na ostavinskoj raspravi kod javnog bilježnica u Đurđevcu namjerno zatajili da pokojnica ima još dvoje djece. Tako su iz podjele nasljedstva htjeli isključiti njezino dvoje djece kojima ne bi ostalo doslovno ništa imovine pokojnice. Slučaj je vraćen na početak jer je prvostupanjski sud pogrešno utvrdio činjenice i donio neosnovanu odluku o oslobađanju okrivljenika od optužbe, navodi se u Županijskom državnom odvjetništvu.

Prema odluci bivšeg suda je koprivnički Općinski sud dužan ponovno provesti glavnu raspravu na kojoj će otkloniti utvrđene nedostatke te ponoviti ranije izvedene dokaze i pravilno ih ocijeniti. Nakon toga treba pasti nova odluka suda.