MINISTAR PRAVOSUĐA OGLASIO SE O SLUČAJU SILOVANJA DJEVOJKE KOD ZADRA: ‘Suđenje će biti užasno teško’

Ministar Bošnjaković o slučaju silovanja maloljetnice iz okolice Zadra: ‘Bez obzira na težinu i monstruoznost cijelog slučaja, mislim da je potrebno provesti postupak kako bismo znali koja je prava istina’

Odlukom suca istrage zadarskoga Županijskog suda da petoricu mladića, osumnjičenih za grupno silovanje maloljetnice iz okolice Zadra, pusti da se brane sa slobode šokirala je javnost, tim više jer osumnjičeni žive u istome mjestu gdje i žrtva. I dok Državno odvjetništvo najavljuje žalbu, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković jutros je u “U mreži Prvog” osudio taj monstruozni zločin te pozvao javnost na strpljenje, piše HRT.

“Treba proći postupak. U postupku treba svima dati šansu da kažu svoje viđenje stvari, provesti dokazni postupak. Bez obzira na težinu i monstruoznost cijelog slučaja, mislim da je potrebno provesti postupak kako bismo znali koja je prava istina”, rekao je Bošnjaković.

Dodao je da ako se pokaže istinito sve to što je navedeno, sustav mora biti vrlo rigorozan. “Sustav mora poslati snažnu poruku da je tako nešto neprihvatljivo u društvu i oni koji tako nešto počine će biti najstrože kažnjeni.”

Užasno teško suđenje

Bošnjaković ističe da informacije koje su izašle u javnost djevojčici ne idu u prilog. “Možete zamisliti kako se osjeća dok čita sve te natpise, dok sluša sve što se događa. U ovoj fazi sustav joj mora pružiti pomoć. Centar za socijalnu skrb i služba unutar suda za zaštitu žrtava i svjedoka trebaju joj pružiti pomoć.

Ako se priča pokaže točna, ako je to trajalo godinu dana, ako su se teške stvari događale ako je ona tek sad skupila hrabrost da sve kaže i donijela odluku da slučaj prijavi, to je iznimno važan korak. Suđenje će biti užasno teško”, smatra ministar pravosuđa.

Brzanje mediji u donošenju presuda

Ustvrdio je da mediji znaju donositi presude prebrzo na temelju nekoliko argumenata i iskaza. To, prema njegovu mišljenju, nije dobro. “Treba ostaviti stvari pravosuđu. Naše je pravosuđe spremno s takvim predmetom uhvatiti se u koštac. Sudu treba omogućiti da u miru radi svoj posao. Općenito, treba pooštriti kaznenu politiku”, istaknuo je.

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Josip Kregar rekao je da je sudac svojom odlukom odlučio o nečemu vrlo važnom, slobodan je u tome i mora moći raditi bez pritiska, no da “mora voditi računa i o onim drugim efektima koje to izaziva”. Pod tim, prije svega misli na to kakve su posljedice njegova stava te da mora misliti o položaju sudstva u cjelini. “Hoće li jedna takva odluka utjecati na to da ljudi ne samo steknu dojam o krivnji eventualnih počinitelja nego i o njegovoj pristranosti”, poručio je Kregar.

Smatra da sudac nije napravio dovoljno vidljivu razliku između svih osumnjičenih budući da su neki od osumnjičenih maloljetnici.

