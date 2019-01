MIGRANTSKA TRAGEDIJA U GOSPIĆU NAKON USPJEŠNOG SPAŠAVANJA: Pothlađena Sirijka rodila mrtvo dijete

Jedna od dvije trudnice iz grupe migranata koji su spašeni na Plješivici, rodila je mrtvu bebu

Nakon sretnog spašavanja 15 migranata na planini Plješivici kod Korenice, jedna od dvije trudnice, nažalost, rodila je mrtvu bebu na Odjelu ginekologije Opće bonice Gospić.

Novinari Novog lista jedino što su uspjeli doznati je da je riječ o ženi iz Sirije koja je spašena sva promrzla i dehidrirana te se žalila na bolove i opće loše stanje.

Nezakonito prešli granicu

Podsjetimo, policijski službenici Postaje granične policije Korenica i pripadnici Specijalne jedinice policije u utorak su u poslijepodnevnim satima na području planine Plješevice u teškim vremenskim uvjetima zatekli više osoba kojima je bila potrebna medicinska pomoć.

Na mjestu događaja vidno je bilo pothlađeno šestero djece, pet žena i četvorica muškaraca za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine.

Kako bi im što prije bila pružena liječnička pomoć, policijski su službenici djecu, starosti od 1 do 10 godine, i žene, na rukama iznijeli do službenih vozila po snijegu dubokom do pola metra. Na mjestu događaja pružena im je liječnička pomoć, a potom su djeca i žene prevezeni u Opću bolnicu Gospić.