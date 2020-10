META FILIPA ZAVADLAVA ZAVRŠILA NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI: Bio je dio narko-kartela, a bacao je i molotovljeve koktele po Splitu

Jedan od sedmorice optuženih za udruživanje u narko-kartel je i Jerko Malvasija kojeg je trostruki ubojica Filip Zavadlav ostavio na životu usmrtivši nedužnog mladića koji je bio na motociklu identičnom njegovome

Nakon proveden kriminalističke istrage, USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Deana Majstorovića, Bosiljka Šakića, Luke Buzdovačića, Jerka Malvasije, Ivana Šunjića, Hrvoja Miljka i Dina Stojanovića zbog kaznenih djela zločinačkog udruživanja, neovlaštene proizvodnje i prometa droga, neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, piše Večernji.

Optužnica je rezultat spektakularne akcije USKOK-a iz svibnja, kada je razbijen narko-kartel kojem je na čelu bio Majstorović. Njemu se na teret stavlja da je od 1. srpnja 2019. do 21. svibnja 2020. u kartel unovačio Šakića, Buzdovačića i Malvasiju. Potonji je bio meta trostrukog ubojice Filipa Zavadlava u siječnju, no jedna od žrtava je nosila kacigu i bila na motociklu kakvog ima i Malvasija, što ga je ostavila na životu. Zavadlav nije ni pretpostavio kako to nije Malvasija.

Likvidacija i zastrašivanje

USKOK smatra da je Majstorović svakome od trojice novaka dodijelio zadatke kojima su trebali likvidirati 33-godišnjeg T.M., koji je od njega tražio 300.000 eura duga koji je nastao zbog prodaje droge koja je stizala vjerojatno iz Južne Amerike.

“Radi ostvarenja cilja usmrćenja spomenutog muškarca, okrivljenici su naizmjence izviđali stanove i kuće koje koristi, pratili su kretanje vozila koje koristi te opservirali mjesta gdje su parkirana, u koju svrhu su nabavili motocikl i motociklističku kacigu s vizirom. Također je I.okr. iznajmio stan u zgradi u Splitu u kojoj taj muškarac koristi stan te je zadužio II. okr. da, nakon što za sada nepoznata osoba nadimka ‘killer’ koju je angažirao usmrti tog muškarca, ‘killera’ preveze u Bosnu i Hercegovinu radi skrivanja i zametanja tragova.

Kako bi zastrašili naprijed navedene povezane osobe te znatno oštetili njihovu imovinu, I. okr. je zajedno sa II., III. i IV. okr. u staklene pivske boce stavio šećer i benzin, trake od tkanine i napravio molotovljeve koktele. Potom je angažirao i V. i VI. okr. koji su se s III. i IV. okr. dovezli motociklima do poslovnih prostora u vlasništvu obitelji povezanih osoba gdje su razbili staklene stijenke, ubacili u njih molotovljeve koktele i tako zapalili unutrašnjost prostora te oštetili imovinu vlasnika lokala i njegove obitelji. Motocikle su nakon toga sakrili, a u iznajmljenom stanu su promijenili odjeću i obuću s time da su prethodno korištenu odjeću i obuću zapalili radi zametanja tragova. Nadalje se I. okr. stavlja na teret da je s ciljem nabave, krijumčarenja i prodaje kokaina, heroina i marihuane, s II., III. i IV. okr. detaljno razradio plan te potom povezao i VII. okr. u zajedničko djelovanje. Oni su, sa zasad više nepoznatih osoba iz Južne Amerike i Belgije, radi realizacije plana, dogovorili da će teretnim brodovima na liniji Brazil – Antwerpen u Belgiji krijumčariti drogu iz Južne Amerike u Europu svakih petnaest dana te da će za sad nepoznata osoba iz Belgije, koja ima pristup luci, po dolasku broda preuzimati drogu zapakiranu u posebnu kutiju, a zatim je utovariti u svoj kombi i odvesti do garaže gdje će je pregledati i onda uskladištiti u za tu svrhu posebno iznajmljen stan. Također su dogovorili i da im se naručena droga doprema direktnim letovima iz Sao Paula u Brazilu do Amsterdama u Nizozemskoj odakle će preuzimati tu drogu. Za realizaciju plana su nabavili kriptirane telefone, a VII. okr. je otputovao u Antwerpen gdje je iznajmio stan u koji će iz luke dopremiti prokrijumčarenu drogu koju će čuvati II. okr. te kriptiranim telefonom kontaktirati isključivo sa zasad nepoznatom osobom – vozačem koji će, ovisno o narudžbama kupaca, drogu iz stana preuzimati od II. okr. i predavati naručiteljima”. stoji u priopćenju USKOK-a.

50.000 eura po kilogramu

Dodaje se da su Majstorović, Šakić, Buzdovačić i Malvasija po prodanom kilogramu droge zarade 50.000 eura. Malvasija je to trebao zaraditi preuzimanjem, dopremanje i prodajom droge na splitskom području.

