MELVAN JE VEDRANA IZBO PA MU PLJUNUO U LICE: ‘Začuo se bolan krik, počeo mu je nožem rezati kosu s glave…’

Policija je nakon dugih devet dana konačno stupila u kontakt s obitelji iz Švedske koja se zatekla na mjestu ubojstva 53-godišnjaka u Splitu kojeg je nožem izbo Željko Melvan kojeg policija i dalje intenzivno traži.

Policija je potaknuta pričom u medijima kontaktirala Šveđane koji su svjedočili okrutnom ubojstvu Vedrana Marendića u centru Splita. Linda Kvilten ispričala je kako je sa sinom i kćeri šetala Splitom kada su vidjeli da se dvojica muškaraca svađaju, tijekom čega je jedan od njih izvadio nož, prenosi Jutarnji.

Policija je prvo ignorirala svjedoke

Linda je odmah po dolasku policije prišla organima reda i poželjela dati iskaz, no policajac ju je tad ignorirao.

“Bili smo u Splitu otprilike 30 minuta kad se dogodio zločin pred našim očima. Ja sam bila udaljena oko 10 metara, a moja kći Ida i sin Philip bili su na samo par metara. Ubojica je zurio u moju djecu i mene jednu do dvije minute nakon zločina. Vidio nas je izbliza i jako dobro, a mi nismo mogli ništa napraviti dok nije pobjegao. Oboje moje djece je potrčalo prema ranjenom muškarcu i pokušali su mu pomoći. Mislila sam da je mrtav, ali sam poslije čula da je živio još 48 sati. Dojurila je jedna žena u suzama, uz krikove, pomislila sam da je to možda supruga izbodenog muškarca. Moj sin je i njoj pokušavao pomoći da je smiri”, ispričala je Šveđanka.

S obzirom da lokaciju nije poznavala, zamolila je taksista da nazove policiju, no on se samo odvezao.

Ubojica je u trenutku ubojstva bio ćelav

“On se samo odvezao bez osvrtanja. Tada je na balkon izašao jedan čovjek koji je čuo da vičem: “Zovite policiju!” Kada je vidio što se dogodilo, on ih je i pozvao. Kada su došli, Hitna pomoć je odvezla ozlijeđenog, a policajci su pričali s okupljenim ljudima. Prvo su razgovarali s tri muškarca Hrvata koji su bili tamo. Nakon toga sam se ja obratila jednome, ali imam osjećaj kao da me nije shvatio ozbiljno. Samo je rekao: “Da, da!” i zanemario me. Policija je od nas uzela kratke izjave, ali bez uzimanja naših podataka poput imena, brojeva telefona… a policajac na očevidu nije baš bio pretjerano zainteresiran za situaciju. Kad smo mu rekli da smo sve vidjeli, slegnuo je ramenima i rekao: “Baš, da, kao i oni drugi”. Kad smo se vratili u Švedsku, surfali smo po portalima da vidimo sudbinu ranjenog čovjeka. Vidjeli smo da je umro i da je objavljena slika ubojice, međutim, ubojica je u vrijeme događaja bio ćelav”, ispričala je.

Linda kaže kako su je danas kontaktirali iz švedskog konzulata te splitskoj policiji proslijedili njezine podatke. Kaže kako je spremna vratiti se u Split, ako će to pomoći rješavanju zločina.

‘Bilo je to prestrašno vidjeti’

Cijela situacija na Lindi i njezinoj djeci ostavila je dubok trag.

“Začuo se bolni krik, okrenuo sam se i vidio muškarca kako izvlači krvavi nož iz tijela drugoga koji je ležao na tlu. Onda je pljunuo svojoj žrtvi u lice i počeo mu nožem rezati kosu s glave. Odrezao mu je otprilike polovinu kose kada su se počeli okupljati prolaznici te se pokušao sakriti iza obližnjeg grma. Nije tu dugo stajao nego je pobjegao. Sestra i ja smo pritrčali ranjenom muškarcu koji nam je na engleskom kazao: “I am OK, you can go!” (“U redu sam, možete otići!”). Nakon toga je počeo gubiti svijest. Bilo je prestrašno vidjeti tu krv i odsječenu kosu oko njega”, ispričao je mladić.