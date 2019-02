MARA TOMAŠEVIĆ PREDALA SUDU FOTOGRAFIJE OZLJEDA: ‘Bilo je toga cijeli život’

Mara Tomašević danas je na sudu u Slavonskom Brodu predala fotografije za koje tvrdi da su dokazi njenih tvrdnji da ju je suprug, inače, požeški župan, godinama zlostavljao

Svega pola sata trajalo je današnje ročište na suđenju Alojzu Tomaševiću, županu Požeško-slavonske županije, kojem se sudi za obiteljsko nasilje i nanošenje ozljeda supruzi Mari Tomašević.

Na ročištu je svjedočila radna kolegica Mare Tomašević, javlja N1, navodeći kako je Mara Tomašević sudu u Slavonskom Brodu predala fotografije koje dokazuju da je bila žrtva nasilja.

NA SUĐENJU ŽUPANU TOMAŠEVIĆU ISKLJUČILI JAVNOST: Supruga Mara: ‘Bilo je laži, al’ on će ih govorit bila javnost tu ili ne’

Ozljede na oku, nozi, rukama…

“Radi se o ozljedama koje sam imala, na oku, na nozi, na rukama, na licu, to su te ozljede i jedan naš razgovor gdje on meni prijeti da će me ubiti”, kazala je o fotografijama nastalima 2016. i 2017. godine.

“One nastale prije ne uzimaju u obzir, a bilo je toga cijeli život”, dodala je Tomašević.

Sljedeće ročište očekuje se u ožujku.