MANIJAK (29) U GRAČACU NA LIVADI NAPAO DVIJE STARICE: Prijetio im je silovanjem i ubojstvom, kad su pobjegle u kuću, provalio je i nastavio torturu

Uhićeni 29-godišnjak dobio je kaznenu prijavu zbog prijetnji, narušavanja nepovredivosti doma, bludnih radnji i nanošenja teških tjelesnih ozljeda

Policajci iz Postaje granične policije u Gračacu, sproveli su u pritvor 29-godišnjaka te mu uručili kaznenu prijavu zbog prijetnji, narušavanja nepovredivosti doma, bludnih radnji i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Naime, sumnja se da je on u subotu oko 18.30 na jednoj livadi u Gračacu napao 93-godišnjakinju i 62-godišnjakinju te im prijetio silovanjem i ubojstvom te ih lakše ozlijedio.

Žene su uspjele pobjeći kući, no on ih je slijedio i provalio dvorišna vrata te ušao u kuću gdje im je i dalje nastavio prijetiti. U pomoć ženama je pritekao 70-godišnjak, no njega je nasilnik napao, udaravši ga šakom u glavu, a potom rukama i nogama po tijelu, zadavši mu teške ozljede. Nakon što ga je prebio, nasilnik je nastavio prijetiti i zlostavljati obje žene sve do 21.30 kad je izišao iz kuće.

Policija ga je malo iza 22 sata uhitila u ulici Ante Starčevića, a on se opirao uhićenju, pa je uz sredstva prisile odveden u policijsku postaju, a kasnije i u pritvor.