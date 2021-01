MAMIĆEVI ODVJETNICI ŽELE SRUŠITI PRESUDU: Miljević o ‘tajnom spisu’, a Mamić se htio javiti preko videa; DORH: Mi hoćemo veću kaznu

Zdravko Mamić zatražio da se javi video linkom iz svog utočišta u Međugorju, međutim to mu nije odobreno

Na Vrhovnom sudu u Zagrebu danas je održano javno žalbeno ročište u postupku protiv Milana Pernara, Zdravka i Zorana Mamića, te Damira Vrbanovića, u slučaju Zdravka Mamića i suokrivljenika za izvlačenje novca iz Dinama te sumnje na uzimanje i primanje mita, za Zdravka Mamića i Milana Pernara, te zlouporabu položaja Damira Vrbanovića.

Neće biti, stoga, potrebe za sutrašnjom sjednicom. Zanimljivo, ali Vrhovni sud skratio je značajno vrijeme izlaganja svih stranaka te su oni za svaki za svoj govor imali po pola sata.

MAMIĆ TRAŽI DA GA SE SASLUŠA VIDEOLINKOM: Tužitelji smatraju da su kazne neopravdano niske: ‘Sud je podcijenio otegotne okolnosti’

Tužiteljstvo traži povećanje kazni, obrana da se presude ukinu

Tužiteljstvo traži da se u odnosu na oslobađajući dio presude za primanje i davanje mita u odnosu Milan Pernar – Zoran Mamić ukine, a da se osuđujuća potvrdi, te da se kazne koje su izrečene i povise. Radi se o nepravomoćnoj presudi Zdravku Mamiću i ostalima za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Što se tiče obrane u žalbenom procesu, ona traži da se presuda ukine i da se čitav slučaj vrati na ponovljeno suđenje, jer oni smatraju da je došlo do više bitnih povreda zakona o kaznenom postupku. Odluka Vrhovnog suda bit će dostavljena naknadno osječkom županijskom sudu, a tada će se i znati sudbina prve nepravomoćne presude protiv Mamića.

Bitno za spomenuti i da je obrana nepravomoćno optuženih opet potegla pitanje o neovlaštenom tužitelju u procesu, još prije su odvjetnici optuženih u više navrata podnosili žalbe koje su odbijene.

Na sjednici se nisu pojavili Zoran Mamić, Vrbanović i Pernar dok je Zdravko Mamić zatražio da se javi video linkom iz svog utočišta u Međugorju, međutim to mu na kraju nije odobreno.

Veljko Miljević predložio sudu da otvori tajni zapisnik

Najzanimljiviji dio dogodio se na samom kraju ročišta koje je trajao, uz polusatnu pauzu, skoro 4 sata. Odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević predložio je sudu i da otvori tajni zapisnik osječkog Županijskog suda o tome kako je koji član sudskog vijeća glasao, međutim njegov prijedlog je odbijen.

Inače, jedan član sudskog vijeća glasao je u Mamićevu korist. Miljević je prvo naveo da je napravljena bitna povreda kod oduzimanja imovine kod Mamića jer je u presudi navedeno kako se imovina oduzima i od članova Mamićeve obitelji bez da se radi o proširenom oduzimanju imovinske koristi.

Također, Mamićev odvjetnik ponovio je tezu koju je do sada zastupao već više puta i koje se obrana drži kao pijan plota, a to je ona o nezakonitim tužiteljima, odnosno da Uskokovi tužitelji nemaju dovoljno staža da bi mogli zastupati ovu optužnicu…

“Do sad je korektno s naše strane izloženo prvih 13 stranica sažetka koje sam jučer sačinio, sad trebam iznijeti svoj odgovor na žalbu USKOK-a. To je odgovor od 6. prosinca 2018. Taj odgovor ima 4 stranice, mi smo ga smanjili na jednu stranicu. Ovdje se radi o pogrešnom pravnom stavu. Da oštećenik, uvjetno rečeno oštećenik nema pravo istaknuti da li je oštećen ili ne. Po zakonu o trgovačkim društvima, a u koncu optužnica se poziva na član 250/2 Zakona o trgovačkim društvima. Jedina pravna osoba u uređenoj pravnoj državi koja može, jer se u žalbi DO priznaje da su te odluke Izvršnog i Nadzornog odbora, posebno glavne skupštine, da u pogledu neprofitne organizacije GNK Dinamo, i da se radi o privatno-pravnoj osobi. Gdje vi tu imate zlouporabu? Glavna skupština GNK Dinamo po članku 275 i 276 ZPD-a omogućuje je li oštećena ili ne. U toj glavnoj skupštini GNK Dinamo stoje 84 ugledne osobe koje su bile jače i koje su i sad jače od Zdravka Mamića i svih ovih. Te 84 osobe neka onda DO izvede pred sud, neka objašnjavaju svoju odluku. Oni su odluku donijeli, mi nismo oštećeni”, kazao je Veljko Miljević i još na početku ročišta istaknuo: “GNK Dinamo se ne osjeća oštećenim. GNK Dinamo donio je devet odluka koja idu u korist Mamićima i Vrbanoviću”.

Drugi Mamićev odvjetnik Ivan Stanić, rekao je pak kako je sud nezakonito naknadno ispravljao presudu. Odnosno, da je naknadno pod krinkom ispravka sud mijenjao bitne stvari u presudi, a sto ZKP ne dozvoljava.

“6. prosinca 2018. učinjen je ispravak niza stvari koje je sud učinio prilikom provjere same presude. Sud je napravio eklatantnu povredu jer je izbrisao izvorni zapisnik o presudi. Time je počinio pogrešku i naknadnom ispravkom pokazao da je intervenirao zakonskom obvezom. Nitko od obrana nije dobio izvorni zapisnik o presudi”.

‘Jedna izreka je objavljena, a zapisnik s objavom nismo dobili ‘

Janjko Grlić, odvjetnik Damira Vrbanovića, istaknuo je: “Kao branitelj koji je sudjelovao u tom postupku u Osijeku, osobno sam očekivao da ćemo do sjednice Vrhovnog suda uspjeti razriješiti nedoumicu, u kojoj su se našli ne samo branitelji i optuženici, nego i svekolika hrvatska javnost, o tome o kojoj presudi mi danas ovdje raspravljamo. Prema Zakonu o kaznenom postupku presuda, naročito njezin najvažniji dio a to je izreka, mora u potpunosti odgovarati onome što je objavljeno. Mi imamo sljedeće. Jedna izreka je objavljena, a zapisnik s objavom nismo dobili pod krinkom kvara na pisaću. Jednako tako je bilo objavljeno u dvorani. Druga presuda se nalazi u zapisniku koji je uveden u spisu. Treća presuda je dostavljena optuženicima i njihovim braniteljima. I onda imamo onaj četvrti ispravak presude”, kazao je odvjetnik Janjko Grlić i dodao: “Te povrede nije bilo, iako ona anulira sve ono što ću reći. Jer bez toga ne možemo donijeti odluku. U postupku su napravljene bitne povrede”.

Tužiteljica Gordana Križanić, zamjenica državnog odvjetnika, istaknula je na sudu kako smatra da je sud zanemario vrijednost otegotnih okolnosti prilikom izricanja presuda te tužiteljstvo traži preinake oslobađajućih presuda u osuđujuće i strože zatvorske kazne za optužene u predmetu.

“Svjedok je bio prisutan na sastanku s Pernarom i Mamićem i na tom sastanku su se dogovorili. Pernar je od Zorana Mamića tražio mito. U trenucima kad je prijetilo da će čitava stvar biti otkrivena, onda je ona obavještavala Mamića. Taj odnos trajao je godinama i vidljivo je da su se spomenuti viđali, bili poznanici koji su imali suradnju. Prilikom izricanja kazni, sud je procijenio otegotne okolnosti. Jer, oni su iskazali izuzetnu upornost u počinjenju kaznenog djela”, rekla je Gordana Križanić na otvaranju sjednice.

Tužiteljstvo tvrdi da je Županijski sud u Osijeku izveo pogrešne zaključke o dokazima koje je iznijelo u slučaju Milana Pernara za optužbu za primanje mita i Zorana Mamića za davanje mita. Križanić je rekla kako postoji niz dokaza koji navodi na dugogodišnje poznanstvo prvookrivljenog Pernara i trećeokrivljenog Zorana Mamića, koji upućuje na dogovore o davanju i primanju mita u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza.