MAMIĆEVI ODVJETNICI ODUSTALI OD ZASTUPANJA VARGE: Predomislili se u manje od 24h. Što se događa?

Mamićevi odvjetnici, Ivan Stanić i Nikola Mandić prvo odlučili pravno zastupati Franju Vargu, a potom su od te odluke odustale u manje od 24 sata.

Vargu je prvo, po službenoj dužnosti, zastupao Miroslav Šatlan iz Osijeka, koji je s njim u četvrtak došao u USKOK, gdje je Varga trebao iznijeti dopunu svog iskaza. No, onda su se prije no što je uopće ušao na saslušanje, na hodniku pojavili Stanić i Mandić te su s Vargom potpisali punomoć o zastupanju. To je, piše Večernji list, bila Vargina želja.

Potom je Varga odustao od ispitivanja u USKOK-u i s hodnika se vratio u istražni zatvor. Šatlan se potom mogao samo okrenuti i otići, što je i učinio. No, kako ga je sud imenovao kao Vargina branitelja, on ga je trebao i razriješiti, ali nije do toga došlo jer su u međuvremenu novi branitelji otkazali punomoć. Šatlan tako sada ostaje Vargin odvjetnik.