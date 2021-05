MAMIĆ STIGAO NA ISPITIVANJE U LIVNU: Samo je prošao kraj novinara; Sve nadzire zamjenica ravnatelja USKOK-a

Mamića će ispitati kantonalni tužitelj te će postupku prisustvovati i zamjenica ravnatelja Uskok-a koja će sve nadzirati

U srijedu bi pred Kantonalnim tužiteljstvom u Livnu u BiH trebao biti ispitan Zdravko Mamić. Ispitivanje bi se trebalo odnositi o navodima koje je Mamić iznio u medijima, kao i audiosnimkama koje je poslao u listopadu Uskok-u.

Mamića će ispitati kantonalni tužitelj te će postupku prisustvovati i zamjenica ravnatelja Uskok-a koja će sve nadzirati kako i nalaže procedura kad se traži pravna pomoć druge države.

N1 piše da je Zdravko Mamić stigao u tužiteljstvo s odvjetnicima Veljkom Miljevićem i Zdravkom Rajićem. Mamić se nije obratio medijima, a izjave se očekuju nakon razgovora u tužiteljstvu.

Zoran Mamić se pak prije dva dana trebao javiti na odsluženje zatvorske kazne u Remetincu, no to nije učinio. Zoran je tražio odsluženje kazne u BiH, no njegov je zahtjev odbijen. Zdravko Mamić na isti zahtjev još uvijek nije dobio odgovor.

