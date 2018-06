MAMIĆ NE VJERUJE HRVATSKOM PRAVOSUĐU: ‘Ono što je sigurno da ću ostati ovdje u Međugorju i BiH’

“Ono što je sigurno da ću ostati ovdje u Međugorju i BiH točnije u BiH, želja mi je da budem stalno u Međugorju”, rekao je Mamić dodavši kako još uvijek ne vjeruje da je osuđen za kaznena djela koja su navedena u nepravomoćnoj presudi

Savjetnik GNK Dinama Zdravko Mamić, koji je jučer osuđen na šest i pol godina zatvora pred Županijskim sudom u Osijeku, izjavio je u četvrtak u Međugorju kako nije dobio poziv od vlasti BiH da se izjasni o zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem, ali je nagovijestio da će do daljnjega ostati u Bosni i Hercegovini jer ne vjeruje hrvatskome pravosuđu.

“Nije me nitko kontaktirao iz policije, nije me ni u Zagrebu nitko tražio jer bi mi obitelj rekla tako da nisam imao nikakav kontakt ni sa kim”, rekao je Mamić za hrvatske medije u hotelu Villa Regina u Međugorju. Pojasnio je kako želi ostati u ovome mjestu do daljnjega.

“Želja mi je da budem stalno u Međugorju”

“Ono što je sigurno da ću ostati ovdje u Međugorju i BiH točnije u BiH, želja mi je da budem stalno u Međugorju”, naveo je Mamić. Dodao je kako još uvijek ne vjeruje da je osuđen za kaznena djela koja su navedena u nepravomoćnoj presudi.

“Da smo pričali prije pet dana ja sam bio sigurniji u oslobađanje nego da vas vidim ovdje ispred sebe jer sam iz procesa koji je proveden vidio da jedna riječ nije protiv mene u dokaznom postupku dokazana”, rekao je savjetnik Dinama i dodao kako su ga vrhunski stručnjaci za pravo, porez i financije koji su sudjelovali u obrani uvjeravali da nema razloga za brigu. “Svi smo iznenađeni, svi smo šokirani”, istaknuo je.

Upitan što ako Vrhovni sud potvrdi presudu Županijskog suda u Osijeku, Mamić je rekao kako se ne vidi u hrvatskome zatvoru.

“Sud je jači, ali on je donio političku odluku, on je izvršio atentat na ljude i na moju obitelj i ja ne vidim da ni na Vrhovnom sudu ovo može biti potvrđeno, međutim nakon ove presude više nikome ne vjerujem u RH”, rekao je i dodao kako vjeruje Europskom sudu za ljudska prava za kojega je uvjeren da će ukinuti sudsko rješenje ukoliko bude negativno napisano protiv njega.

“Više sam zabrinut za budućnost Dinama nego za sebe”

Komentirajući istup iz udruge Naš Dinamo, koja je pozdravila njegovu osudu, rekao je kako je to pove očekivano jer se poklapa s njihovim interesima o rušenju Dinama.

“Više sam zabrinut za budućnost Dinama koji je meni veći od života, nego za mene osobno”, rekao je Mamić. Naveo je kako bilo tko osim njega može namaknuti godišnji proračun između 30 i 40 milijuna eura.

Ponovno je kritizirao rad USKOK-a i DORH-a kazavši da se bave “s dvije ukradene kokoši”. Naveo je i kako je vještaka optužbe u njegovom sudskom postupku Zrinka Ručevića prije mjesec i pol dana hrvatski ministar pravosuđa opozvao, kao i sve njegove nalaze u posljednjih godinu i pol dana, no da se na to sudsko vijeće uopće nije obaziralo.

