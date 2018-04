ZDRAVKO MAMIĆ NA SUD DOŠAO S MISTERIOZNIM VREĆICAMA: ‘Nudili su mi i da pobjegnem, a progone me jer sam podržavatelj HDZ-a’

S dvije velike vrećice sa znakom Dinama, Zdravko Mamić ušao je jutros na Županijski sud u Osijeku gdje danas iznosi obranu.

Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru sudi se zbog izvlačenja 115,8 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo, te za poreznu prevaru tešku 12,2 milijuna kuna.

MAMIĆ SE OPET POJAVIO U SUDNICI: ‘Budite pristojni. Ako ćete remetiti red i ometati rad, ponovno ćemo vas izbaciti’

U vrećicama, rekao je Mamić, nosi dokumente koji će dokazati njegovu nevinost, ali i mnogo više.



Napuhali spis da bi impresionirali javnost

“Tu je 17.000 stranica, što je nepotrebno, to je prljanje spisa kako bi se impresioniralo javnost da je to jedan veliki predmet. No, gle čuda, na kraju je cijeli spis stao u jedan registrator”, rekao je Mamić, ponavljajući kako je DORH nezakonito iskonstruirao optužnicu protiv njega koja je “običan politički pamflet”, prenosi Jutarnji.

Govorio je i kako ima zapis da se Cvitan dogovarao sa SDP-om oko progona podržavatelja HDZ-a. “Na predsjedništvu SDP-a donesu odluku da treba krenuti u progon 100 podupiratelja HDZ-a, među kojima sam i ja. Imam prepisku između Cvitana i istražitelja Bertine, kada govore o meni”, pričao je Mamić na sudu.

Htjeli su od mene napraviti bjegunca

Dodao je o kako mu je čak nuđeno da pobjegne, u trenutku kada je bio Sloveniji.

“Vjerovao sam u pravdu, iako nisam imao nijedan dokument kod sebe, jer sam se tada nalazio na pripremama Dinama u Sloveniji. Nuđeno mi je sa raznih adresa i ambasada bijeg, ali prepoznao sam da se od mene želi učiniti bjegunca i odbio sam to”, ističe Mamić.