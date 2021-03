MAMIĆ IZNIO MONSTRUOZNE OPTUŽBE: ‘Debelo crijevo društva, Sotonino ljetovalište i mjesto u kojem ću barem 5 ljudi smjestiti u zatvor’

Bivši izvršni predsjednik Dinama, Zdravko Mamić, u petak je nastavio s iznošenjem teških optužbi, ali ovog puta na račun Centra za socijalnu skrb u Osijeku

Pravomoćno osuđeni i u bijegu od domaćeg pravosuđa u BiH nastanjeni Zdravko Mamić i dalje na Facebooku nastavlja iznositi inkriminirajuće podatke o šestorici sudaca koji su odlučivali u sudskom procesu u kojem je na kraju dobio šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.

Rat, odnosno kako on to naziva “reformu pravosuđa”, nastavlja svakog dana u nekoliko navrata. No, u petak se, osim na suce, obrušio i na Centar za socijalnu skrb u Osijeku te županijskog državnog odvjetnika Davora Petričevića, kojeg optužuje da se zajedno s jednim od sudaca okoristio imovinom pokojnog građanina Osijeka. O tome je napisao nekoliko objava, a mi prenosimo najnoviju:

“Pljačkaš umirućih, lešinar i državni odvjetnik Davor Petričević nerazdvojan je kum sa sucem Buteljom Kvesićem. Toliko su nerazdvojni da su obojica nekretnine stekli ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Obojica su i danas na poslu. Njih dvojica su kumovi, a tko je šogor Davora Petričevića saznajte sami uz pomoć Googlea i napišite ispod mog statusa! Iz ove priče želim da za iduće dane zapamtite samo jednu ustanovu – Centar za socijalnu skrb Osijek, debelo crijevo društva, Sotonino ljetovalište i mjesto u kojem ću barem 5 ljudi smjestiti u zatvor na jako puno godina”, poručio je Mamić.

Podvođenje djece?

No, ovdje Mamić nije stao. Citirajući navodnu objavu 16-godišnje štićenice Centra za socijalnu skrb, na tu se instituciju ponovno obrušio riječima koje je običavao birati na svojim konferencijama za medije. Tako je na Facebooku podijelio fotografiju navodne ispovijesti i napisao:

“OD OVOG MI SE BLJUJE / UVOD

Sve što radim proteklih dana imat će kulminaciju u iskonskom grijehu suda u Osijeku za koji nisam niti znao dok mi vi niste krenuli slati dokumentaciju koliko je zataškan.

U Centru za socijalnu skrb Osijek osim što su se uzimale nekretnine štićenika, silovana su i prostituirana djeca bez roditelja. Institucije su prodavale našu djecu za kutiju cigareta. Klijenti su bili suci, poduzetnici i političari. Čeka vas vječni pakao, a zbog ovog ćete gorjeti dovijeka, prokleti bili. Osuđenih klijenata pedofila iz Osijeka je NULA. Ja ću biti osvetnik djece koju ste silovali i uništili. To ćemo promijeniti. DIJELITE SVIMA, OVAJ PUT SE NEĆE IZVUĆI! #ReformaPravosuđa”