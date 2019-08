MALOLJETNICU (16) NA PREVARU ODVEO NA VIR: Rekao joj da će biti ‘dama’, počeo je pipkati i govoriti gnjusne stvari

Protiv 57-godišnjaka je podnesena kaznena prijava

Državljaninu Hrvatske i BiH (57) na teret se stavlja kako je zaveo, obmanuo, pokušao silovati i natjerati na prostituciju djevojku iz BiH. On ju je mjesec dana nagovarao izravno i preko njenih prijajatelja, a poznavao je i njenu obitelj, da dođe u Austriju ili Hrvatsku gdje će bolje zarađivati, piše Slobodna Dalmacija.

Obećavao joj je da će raditi u njegovom restoranu i da će upoznati druge djevojke te da će joj biti zabavno. Uvjeravao ju je da će zarađivati između 35 i 40 eura. Desetak dana prije puta dao joj je nekoliko stotina eura da može kupiti mobitel i odjeću, a ona mu je to trebala vratiti od svoje zarade.

16. srpnja ujutro je došao po nju svojim crnim Mercedesom ispred roditeljske kuće. Čim su prešli granicu Hrvatske rekao joj je da mu preda svoju putovnicu i novac, oko sto eura. Premda su trebali krenuti prema austrijskog granici, on joj je rekao da prvo mora do Karlovca kako bi obavio neki posao. Tamo su se zadržali, a ona ga je čekala u autu. Krenuli su, ali ne prema Austriji već joj je on rekao da moraju na otok Vir kako bi pogledao neko zemljište koje misli kupiti.

Odveo ju je u apartman na Viru

Na Viru ju je odveo u apartman na katu kuće koji je imao dvije sobe. Tada joj je počeo govoriti da u Austriji zapravo nema restoran nego neku birtiju i da ona tamo neće lomiti leđa, nego će dobro zarađivati na drugi način, da će biti “dama”.

Ona se na to pobunila, kazavši kako to nije dogovor te da ne želi ići u Austriju nego se želi vratiti kući. Zatvorila se u sobu, ali nije imala ključ, a tada je shvatila da je muškarac zaključava izvana.

Kad je napokon otvorio vrata na sebi je imao samo bokserice i tražio je damu da mobitel. Iz njega je izvadio karticu i vratio joj ga, ali nije shvatio da mobitel ima dvije kartice – jednu za BiH, a drugu za Hrvatsku. U noći oko dva sata otvaraju se vrata njene sobe, on ulazi i sjeda na njezin krevet te je počinje dirati po nogama, struku, bokovima.

Već je osuđen zbog silovanja

“Jesi li se već seksala? Mlada si, zgodna, vrijeme ti je. Zašto nećeš”, pitao ju je. Ona je počela vikati, a vrisku je čula žena u susjedstvu. Dotrčala je do ulaza i počela lupati po vratima. Muškarac je otvorio, a djevojka se nekako uspjela provući i pobjeći.

Dva dana kasnije, 18-srpnja 57-godišnji B.B. je priveden sucu istrage Županijskog suda u Zadru. Ispitan je te mu je određen istražni zatvor zbog mogućnosti od bijega. Podnesena je kaznena prijava, a za djelo koje mu se stavlja na teret predviđena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

Ubrzo se otkrilo kako je 57-godišnjak u Austriji 1996. izdržavao zatvorsku kaznu zbog silovanja, a 2005. kaznu zbog zloupotrebe droga. Utvrđeno je i da je vlasnik nekog lokala, ali sigurno ne i restorana o kojem je pričao maloljetnici.