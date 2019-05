MAKLJAŽA OCA (60) I SINA (37) IZ KOPRIVNICE ZBOG VIDEO IGARA: ‘Pogodio me playstationom, gađao me i zepterovom tavom’

Obiteljska svađa koja je prerasla u tučnjavu sada je dobila i sudski epilog

Otac Mladen (60) i sin Goran (37) iz Koprivnice završili su na sudu jer su se potukli u svome stanu. Povod svađi, a potom i tučnjavi, bilo je to što je otac sinu prigovorio da igra previše igrica. U sukobu su korišteni drveni štap, playstation, laptop i – tava. Začudo, nitko nije ozlijeđen, piše Danica.hr.

“Lani u studenome oko 14.45 sati ušao sam u sinovu sobu, a on me potjerao uz pogrdne riječi: ‘Marš iz sobe, j… ti mater!’ Izgurao me u hodnik, a ja sam drvenim štapom razbio sliku na zidu. Kad je Goran krenuo prema meni s namjerom da me udari razbijajući usput keramičke vaze u hodniku, udarao sam ga štapom po glavi i tijelu. Potom je Goran mene pogodio playstationom, pa sam otišao iz stana na parkiralište. No, to nije bilo sve. Prvo je kroz prozor na mene bacio torbu s laptopom koji se razbio, a gađao me i zepterovom tavom. Srećom, nije me pogodio”, posvjedočio je otac na sudu te im otkrio kako su se stalno svađali zbog sinovljevih ovisnosti o igricama i alkoholu.

Zaplijenili štap i tavu

Dio kazne koju je koprivnički Općinski sud odredio jest i oduzimanje “oružja”. To znači da je Mladen ostao bez drvenog štapa, a Goran bez tave.

“Predmeti su trajno oduzeti jer su uporabljeni za počinjenje prekršaja i postoji opasnost da će se ponovno uporabiti”, zaključio je sud.

Ukupna kazna – 1650 kuna

Zbog nasilja u obitelji otac mora platiti 750 kuna, a sin 1500 kuna kazne. S obzirom na to da je Goran bio uhićen i zadržan u pritvoru, od kazne mu se, prema odluci suda, oduzima 600 kuna, pa će, tako, platiti samo 900 kuna. Ova odluka je donesena bez njegova znanja, jer se nije niti pojavio na ročištu.

“Obrana prvookrivljenog Mladena da je udarao sina drvenim štapom jer je isti krenuo prema njemu s namjerom da ga udari nije prihvaćena jer predstavlja prekoračenje nužne obrane”, zaključak je prekršajnog odjela Općinskog suda u Koprivnici.