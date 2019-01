MAJKA ZLOSTAVLJANE DJECE: ‘Udara ih šibom po tabanima. Tjera da kleče na kukuruzu. Mali je završio na hitnoj, a on je dobio samo šest mjeseci uvjetne’

Marija Grgić navodi u statusu da otac udara djecu šibom po tabanima, tjerao ih da kleče na kukuruzu te ih na razne načine fizički zlostavlja

Javni apel majke Marije Grgić iz Slavonskog broda koja je u dužem statusu opisala probleme koje ona i njezina djeca imaju s njezinim bivšim suprugom širi se po društvenim mrežama. Ona navodi kako ona i njezina djeca imaju problema s ocem djece, njezinim bivšim suprugom koji je nju teško zlostavljao u braku i sada zlostavlja njihovu djecu.

‘Mali na hitnoj, a on šest mjeseci uvjetno’

“Pobjegla sam od njega, bila u sigurnoj kući, predala papire za rastavu braka. Uz svu bol što sam trpjela, on nije prestajao sa zlostavljanjem, psihičkim i fizičkim, od uboda nožem, udaraca, vezanja i slično. Napokon smo razvedeni, ali on po odluci suda ima pravo viđati djecu. Često ih je ostavljao kod sebe, nije ih vraćao na vrijeme. Obraćala sam se socijalnom, ali on ima sva prava kao otac. I naravno, dogodilo se ono čega sam se najviše bojala – počeo je psihički, a i fizički zlostavljati moju djecu. Mali je završio na hitnoj, a on je dobio samo šest mjeseci uvjetne,” započinje dramatični apel majke javnosti.

Samo preko telefona

Grgić u statusu navodi da otac djecu udara šibom po tabanima, tjerao ih da kleče na kukuruzu te ih je na razne načine fizički zlostavljao, a djeca isprva iz straha od oca nisu htjela ispričati majci i njenom suprugu, očuhu djece.

Istaknula je kako od tada ne dopušta ocu djece da ih viđa već se čuju telefonski. Ona tvrdi kako su roditelji njezinog bivšem muža sve to gledali i šutili jer ih njih udara i on ima veliki broj kaznenih prijava.

Odredili mu kao nadzor osobu kojoj je on lijepio pločice

Grgić je kazala za Dnevnik Hr. da je njezin sin sam svjedočio protiv oca na sudu jer ga je istukao.

“Kad sam uspjela angažirati odvjetnika, saznala sam da je socijalno već tada trebalo reagirati i prijaviti sudu taj slučaj, da se može ići na promjenu roditeljske skrbi, bilo što da se pokrene da on više ne viđa djecu. Ali oni su to prešutjeli, niti su mene upozorili, niti su sami nešto pokrenuli”, kaže Grgić i ističe da djeca “ne mogu ići tamo dok se nešto ne riješi; ako ih on već mora viđati, neka to barem bude pod nadzorom, pa makar i u prostorijama socijalnog, ako treba. Na kraju su oni odredili nadzor, jednu osobu, kojoj je on potom – lijepio pločice!”

Prijetio je dječaku da će ga ubiti?

“Djeca, otkada je sina istukao ne žele ni pomislit tamo ići. Izjavili su to psihologu, posebnoj skrbnici više puta, ali ne socijalno ne odustaje. Čak su jednom prilikom slagali da je djed teško bolestan kako bi ga otišli posjetiti i kako im otac nije tamo. Djeca odlaze uz silan plač i da, naravno, mostrum je tamo. Oper psihički i fizički (šamar) zlostavlja ih i govori ‘ona vas kurva odgaja'”, navodi se u statusu u kojem Grgić ističe da joj je socijalna služba rekla kako ‘otkud smo mi znali da će biti tamo’.

Majka je napisala u statusu kako je njezinom bivšem suprugu socijalna radnica dala njezin broj telefonu i da ju je on zvao i prijetio se. Grgić tvrdi kako je otac djece u jednoj prilici rekao svojem sinu da će doći i ubiti ga zato što ga ne žele vidjeti, ali da im se socijalna služba prijeti ovrhom djece kao da su predmet.

Prijavljeno policiji

“Nakon presude zbog nanošenja ozljeda našem djetetu, bio je pod nadzorom nekoliko mjeseci. Kad je taj nadzor završio, on je nazvao našeg sina i kazao mu da će ga ubiti. Prijavila sam to socijalnom i policiji, ali on po zakonu ima ista prava kao ja, barem dok se to ne promijeni. Zato sam pokrenula na sudu proces, tako da on više nema nikakva prava što se tiče moje djece”, izjavila je Marija Grgić za Dnevnik.

Ona tvrdi kako se obraća socijalnom niz puta, no nisu joj dali uvid u spise.

“Socijalna radnica mi je rekla kad sam je pitala da mi omogući uvid – jao gospođo, pa to je čitav roman…”, ispričala je očajna majka.

Problem s alkoholom

“Na jedno je ročište došla socijalna radnica i kad ju je sutkinja pitala kakva je procjena o mom bivšem suprugu, kazala je kako je on srednja opasnost za djecu. Sklon je učestalom konzumiranju alkohola, svakodnevno, neliječeni je alkoholičar, ne zna donositi odluke o djeci.. to je bilo nekih pet, šest stvari koje je navela. Izgleda da čekaju da nekog ubije pa da bude velika opasnost.” istaknula je Grgić i navela kako je sudac donio odluku da njen bivši suprug mora na psihijatrijsko vještačenje jer je ovisnik o alkoholu.

Pisala je MDOMS-u

Majka bivšeg supruga i baka djece dobila presudu kako može jednom mjesečno vidjeti djecu na neutralnom području, dok se ne uspostavi neki kontakt pa bi onda mogli ići kod njih u obiteljsku kuću.

“A u toj kući živi moj bivši suprug. Možete zamisliti apsurda”, izjavila je Grgić za Dnevnik.hr.

U svojem Facebook statusu optužuje bivšem muža i za nasilno ponašanje prema roditeljima. Ona tvrdi kako je pisala Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji je poslalo dopis socijalnome i dobili su odgovor da se trude i da će učiniti sve što je u njihovoj moći.

“Što vraćaju djecu ocu monstrumu, alkoholičaru? Monstrumu koji vlastitog oca invalida i mamu tuče i ima ista prava kao ja?, pita se Marija Grgić.

Tvrde da im se nije obratila?

Centar za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu potvrdio je za Dnevnik.hr da je navedena obitelj jest u tretmanu Centra i kazali su da oni poduzimaju sve mjere za zaštitu djece, te da detalje o tom slučaju i poduzetim mjerama ne mogu iznositi zbog zaštite podataka obitelji i djece.

Međutim, rekli su kako im se Marija Grgić nijednom dosad nije obratila s nekom pritužbom.