MAJKA ZAVRŠILA NA SUDU U KOPRIVNICI JER NIJE CIJEPILA DIJETE (3): ‘Želim samo najbolje za svoje dijete’; Dobila je kaznu od 300 kn

Majka je u svojoj obrani pred sudom navela kako nitko u Hrvatskoj ne odgovara za posljedice cijepljenja, a da ih pedijatar nije upozorio o mogućim štetnim indikacijama cjepiva

Jednu majku iz okolice Koprivnice Općinski sud u Koprivnici je proglasio krivom i kaznio s 300 kuna, jer svoje trogodišnje dijete nije cijepila protiv zaraznih bolesti, iako je to zakonska obveza. Inspektorica koja je obavila nadzor u koprivničkom Domu zdravlja otkrila je kako dijete uopće nije cijepljeno, javlja Večernji.

Tvrdi kako je ono trebalo biti “cijepljeno protiv bolesti izazvanih haemophilius influenze tipa B; potom protiv difterije, tetanusa i hripavca u periodu navršenih dva mjeseca do 12. mjeseca; protiv dječje paralize do 12. mjeseca života; protiv ospica do navršenih 18 mjeseci; hepatitisa B do 12. mjeseca života”.

‘Želimo najbolje za svoje dijete’

Majka se na sudu branila kako je “kao odgovorni roditelj, a u dogovoru sa suprugom, odgodila cijepljenje djeteta sve dok ne budu propisno informirani i uvjereni da neće svoje dijete izložiti kratkoročnim i dugoročnim zdravstvenim rizicima”.

“Nismo antivakseri, već samo želimo najbolje za svoje dijete. U Hrvatskoj nitko ne preuzima odgovornost za štetu nastalu cijepljenjem, a samostalnim istraživanjem došli smo do službenih uputa cjepiva iz kojih su vidljive moguće posljedice, a na što nas pedijatar nije upozorio”, dodala je majka u svojoj obrani.

Program cijepljenja je za sve isti

No, sud je odbio njenu obranu kao neosnovanu i odlučio je kazniti.

“Okrivljenica, kao niti bilo koji drugi roditelj, nije u mogućnosti određivati i procjenjivati kad će se njeno dijete cijepiti, a obzirom da je program cijepljenja djece u Hrvatskoj isti za sve. Sud smatra i da je cijepljenje najefikasniji način prevencije zaraznih bolesti te se cijepljenjem mogućnost epidemija smanjuje značajno”, zaključila je sutkinja Dubravka Končar-Brodarić.