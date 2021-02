“Jel možete zamisliti kako sam se osjećala kad je prošlog tjedna rekao da mora dobiti Nobelovu nagradu za mir? Još plačem kad se toga sjetim”, rekla je Milena Torlak, majka ubijenog Jurice Torlaka

Filip Zavadlav proglašen je krivim za trostruko ubojstvo u Splitu. Osuđen je na 40 godina zatvora. To je jedinstvena kazna za tri ubojstva, a riječ je o nepravomoćnoj presudi. Ostat će u pritvoru do pravomoćnosti presude.

“Dobio je 40 godina, je li? Dobio je što je dobio, mislim da je zaslužio. On smatra da nije kriv, stalno je to ponavljao na suđenju. Duša me boli kad to čujem. Jel možete zamisliti kako sam se osjećala kad je prošlog tjedna rekao da mora dobiti Nobelovu nagradu za mir? Još plačem kad se toga sjetim”, rekla je Milena Torlak, majka ubijenog Jurice Torlaka, za Jutarnji list.

“Jesam li zadovoljna ili nisam? Što se mene tiče neka ga sutra puste. Samo želim da se apelira na današnje mlade da se ostave oružja, jer se bilo kakvi problemi ne rješavaju uzimanjem pravde u svoje ruke, već samo uz pomoć institucija. Ne naslađujem se ovom presudom, Bože sačuvaj! Ja Filipu mogu biti majka. Žao mi je da je do svega došlo… Da su institucije barem malo više vodile brige o obitelji Zavadlav uvjerena sam da se ovo ne bi dogodilo”, kazala je majka Torlak.

Ona smatra kako pravda nije zadovoljena.

“Vidjeli smo da je onaj momak iz Solina nedavno dobio 50 godina za ubojstvo bračnog para, a Filip 40. Ne znam kako to? Naša mlada djeca trunu u grobu, a on lipo sad živi kudikamo bolje nego je prije živio u svojoj familiji, bilda, trenira, deblja se, dok oni truju u zemlji.

Oprostit mu ne mogu jer stalno ponavlja da nije kriv. I da treba dobiti Nobelovu nagradu. Čemu? Žao mi je da taj momak tijekom suđenja nije kazao što se točno dogodilo. Ni sad mi nije jasno zašto nije došao na moja vrata ako je nešto bilo. Uvjeravam vas da bih kao majka poduzela sve da ne dođe do ovog krvoprolića i masakra. Moj je sin ranjen trčao po pomoć nakon što je izrešetan, dozivao me… To su ogromni stresovi i jedna velika tuga koju nosim sama u svoja četiri zida. Samo ja znam kako mi je! Borim se sama sa sobom i nastojim suočiti s ovom velikom tragedijom koja me je zadesila. Koliko ću to još moći, ne znam”, rekla je Milena Torlak.