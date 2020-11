MAJKA POGINULE SUVOZAČICE IZ MERCEDESA KAMENIČKOG: ‘Nitko se od njegove obitelji nije meni ispričao i izrazio žaljenje’

‘Ako je olakotna okolnost to što on ima dijete, kako nije otegotna okolnost to što zbog njega i njegovog divljanja moja kćer nije imala šansu imati dijete. A tko je njemu dao mogućnost da ima dijete, nego pravosuđe?’

Marin Kamenički (23) proglašen je krivim na zagrebačkom Županijskom sudu te je nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog izazivanja prometne nesreće s dvostrukim smrtnim ishodom.

Kamenički je na ljeto 2018. izazvao nesreću dok je sumanuto Mercedesom jurio zagrebačkom Ilicom brzinom od 195 km/h. Suvozačica Kameničkog, Laura Stelio, smrtno je stradala u nesreći kao i Nadica Hoflinger, suvozačica Opel Astre. Vozač Astre je pak zadobio teške i po život opasne ozljede. Nakon nesreće završio je u komi.

Majka poginule Laure: ‘Presuda je sramotna i farsa’

Žana Stelio, majka smrtno stradale Laure, za RTL je prokomentirala presudu. Kaže da takvu presudu uopće nije očekivala.

“Presudu smatram sramotnom, i u ovom preteškom trenutku za mene, želim samo da cijela Hrvatska javnost zna da je sve to zna mene jedna obična farsa”, izjavila je za RTL majka stradale Laure Stelio.

Sutkinja Irena Kvaternik je kao olakotne okolnosti navela priznanje kaznenog djela, kao i iskreno kajanje i žaljenje. Navela je i kako je i sam Kamenički bio ozlijeđen, a smrtno je stradala djevojka s kojom je tada bio u vezi.

“Ispričao se svim oštećenicima i njihovim obiteljima i molio ih da mu oproste. Olakotna okolnost je da prije nije izvršio ni jedno kazneno djelo, a ni on ni obitelj nisu nikada bili u tretmanu Centra za socijalnu skrb”, rekla je sutkinja Kvaternik.

‘Nitko od njegove obitelji nije stupio u kontakt sa mnom’

“U ove dvije godine nitko od njegove obitelji nije stupio u kontakt sa mnom ili izrazio žaljenje, a da ne govorim o tome da je ponudio pomoć kad sam ostala sama, polupokretna i bez sredstava za život. Tako da mu ni to ne može biti olakotna okolnost”, kazala je za RTL ožalošćena majka Žana.

Ni tu nije bio kraj olakotnim okolnostima koje je sutkinja navela: “Zasnovao je vlastitu obitelj, otac je djeteta u dobi četiri mjeseca, zaposlen je i uzdržava obitelj”, kazala je sutkinja i naglasila da je do nesreće bio neosuđivana osoba.”

‘Moja Laura nikada neće moći imati dijete, a njemu je pravosuđe to dopustilo’

“Ja moram reći da je jedina moja obitelj bila moja kćer Laura koja se brinula o meni nakon moždanog udara. Ja nikada nisam i neću biti baka, a moja kćer neće biti mama. S njom se ugasila sva moja loza. Ako je olakotna okolnost to što on ima dijete, kako nije otegotna okolnost to što zbog njega i njegovog divljanja moja kćer nije imala šansu imati dijete. A tko je njemu dao mogućnost da ima dijete, nego pravosuđe?

Vjerujem da će ovu presudu Vrhovni sud doživjeti kao farsu. Pitanje bili sutkinja tako presudila da se radi o članovima njene obitelji”, kazala je majka poginule djevojke.