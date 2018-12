MAJKA MONSTRUMA KOJI JE IZBO CURU I PRIJATELJA JER MU JE ‘REČENO DA UBIJE SOTONU’: ‘Nešto je trulo u državi, presuda je nepravedna’

Meni sina ništa neće vratiti, moj sin je zvjerski otet od mene, govori majka ubijenog

Na ponovljenom sudskom procesu za ubojstvo 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaj ubojstva njegove djevojke Meriem Demo, Dini Kulišeku iz Dramlja potvrđena je kazna od 38 godina zatvora. To je ujedno i jedna od najvećih kazni koju je riječki sud izrekao. Prema istrazi, Kulišek je Jagodiću zadao čak 43 ubodne rane nožem od kojih su najmanje tri bile bezuvjetno smrtonosne, dok je drugoj žrtvi, tada 19-godišnjakinji, zadao 17 ubodnih rana, ali joj je život spašen zahvaljujući hitnoj medicinskoj intervenciji.

Branio se neubrojivošću, tvrdio kako su ga glasovi nagovarali da ubije sotonu, odnosno svog prijatelja. No tri vještačka tima ustvrdila su kako kod Kulišeka nije bilo duševne bolesti nego “mješoviti poremećaj ličnosti i bio je ubrojiv, iako smanjeno, ali ne bitno” obrazložio je sudac.

‘Nešto je trulo u državi Hrvatskoj’

“Što mislim o presudi? Nešto je trulo u državi Hrvatskoj. Nisam očekivala ovakvu presudu. Znam istinu, znam što je bilo”, rekla je za nakon objave presude Sandra Kulišek, majka osuđenog, “Vidimo u kakvom je stanju Dino, to se vidi iz aviona. Molim Boga da on izdrži psihički sudski proces, stanje mu je sve lošije. Žalit ćemo se na presudu, ako treba ići ćemo i do Suda za ljudska prava u Strasbourgu”, rekla je za Novi list, dodajući kako se riječki sud nije držao naputaka Vrhovnog suda, a zaključke su dali nepodobni vještaci.

Moj sin je zvjerski otet od mene

Majka ubijenog Ivana Jagodića, ponavlja kako njenog sina ništa neće vratiti, “Moj sin je okrutno, zvjerski otet od mene, nema tih godina zatvora koje mogu nadoknaditi gubitak njegovog života, ali sam zadovoljna u smislu poruke koja je, u svijetu u kojem živimo, po drugi put prenesena svima onima koji se odluče na, ne daj Bože, ovakav zločin, da im neće proći. Pogotovo ne takva obrana na suđenju, kojom se, u biti sudilo mome sinu, a ne ubojici, i gdje je on, nažalost, jako stigmatiziran pune četiri godine. Kao žrtva teškog, okrutnog zločina nije to zaslužio” rekla je.