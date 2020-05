MAJKA DVOJE DJECE DOBILA 15 DANA ZATVORA: Istjerala muža iz stana, spakirala mu torbu i udarila ga u prsa

Zbog obiteljskog, ali i ekonomskog nasilja nad svojim suprugom, 27-godišnjakinja iz Karlovca osuđena je na 15 dana zatvora uz rok kušnje od tri mjeseca

Općinski sud u Karlovcu osudio je 27-godišnjakinju, inače majku dvoje djece, zbog obiteljskog nasilja nad suprugom na 15 dana zatvora uz rok kušnje od tri mjeseca. Ona je, prema presudi, u lipnju prošle godine pokušala izgurati supruga van iz stana vičući mu da ode. No, on je došao do kuhinje i sjeo za stol te pokušao zapaliti cigaretu, koju mu je ova uzela i bacila u smeće te ga počela tući rukama po prsima. Nakon toga je muškarac izašao iz stana, a na izlazu ga je čekala putna torba s njegovim stvarima, doznaje Kaportal.

Radio u Njemačkoj, a nije privređivao

Zbog pakiranja torbe, sud smatra da je supruga počinila i ekonomsko nasilje, jer mu je “onemogućila korištenje zajedničke imovine, a sve tu u prisutnosti njihovo dvoje djece”. Tijekom postupka izjasnila se nevinom te je negirala da je udarala i vikala na svog supruga, ali je priznala da je pokrenula brakorazvodnu parnicu.

Istaknula je da je vlasnica stana njena majka, a da je suprug radio u Njemačkoj, ali nije privređivao novac za režije i odgoj djece. Priznala je da mu je spakirala torbu u jednom od rijetkih trenutaka kada bi došao kući te mu rekla da više ne može i nema pošto dolaziti. Suprug, pak tvrdi da je stan u državnom vlasništvu te da je on doprinosio za djecu i plaćanje režija. Istaknuo je kako je do sukoba došlo u trenutku kad je sjeo i htio popričati s djecom te da od tog događaja više nema mogućnost kontaktiranja s njima. Zbog dijametralno suprotnih iskaza, sud ih je suočio u sudnici i nakon toga presudio u korist izbačenog muškarca.

Sud stao na stranu supruga

“Okrivljenica svoje tvrdnje da njen suprug nema više što tražiti u stanu temelji na činjenici da je stan vlasništvo njene majke. Međutim, kako je nesporno da su oni zajednički živjeli u navedenom stanu, sud je navedeni stambeni prostor uzeo kao njihov obiteljski stan u kojem su se nalazile ne samo stvari koje mogu stati u torbu, nego i djeca svjedoka, kako zajednička s okrivljenicom tako i njegov sin. Sprječavanjem svjedoka da uđe u stan na način da ga je gurala i tjerala van vičući: ‘Izlazi van, izlazi van!’, okrivljenica ga je spriječila u korištenju stana primjenjujući u odnosu na njega ekonomsko nasilje kroz onemogućavanja korištenja zajedničke, odnosno osobne imovine u stanu”, stoji u presudi Općinskog suda u Karlovcu.