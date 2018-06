“Darko, čovjek koji je prebio moju kćer, njihov je (policijski) druker. Nije ovo prvi put da je prebio neko dijete, a policija ne poduzima ništa. Sramotno je da je i šef kafića, Krešo Bušljeta, zataškavao cijeli slučaj, kao i njegov prijatelj Ante Kokić, koji je te noći također bio u kafiću”, kaže majka teško pretučene Zadranke

Hrvatska javnost zgrožena je informacijama o prošlotjednom događaju iz Zadra kada je 31-godišnje nabildano biće, Darko Kovačević zvani Daruvarac, brutalno pretukao 18-godišnju djevojku u jednom zadarskom kafiću, udaravši njezinom glavom o zahodski umivaonik. On je potom pobjegao ostavivši djevojku slomljene kosti lica, slomljenog nosa, s tri napuknuta zuba, modricama na oba oka… Nakon liječničke pomoći, pretučena djevojka ima dvadeset šavova na licu.

Razlog zašto ju je nabildani gorostas pretukao, tipičan je: nekad je bio u vezi s njom, a tog dana vidio ju je s drugim i usprkos silnoj snazi nije se mogao othrvati napadu ljubomore.

OVO JE TIP KOJI JE U ZADRU BRUTALNO PRETUKAO DJEVOJKU: Nabildan i mišićav, voli brze motore, a svima je već poznat po nasilju

“Dijete mi je krvarilo 40 minuta dok nije stigla hitna”

Kovačević je zadržan u istražnom pritvoru no, kako pišu RTL-ove Vijesti.hr, policija u svome izvješću o ovom događaju nije navela da je djevojka bila premlaćena usprkos tomu što je u teškom stanju prevezena u zadarsku Opću bolnicu gdje joj je nekoliko dana pružana liječnička pomoć.

Glasnogovornik Policijske uprave zadarske Elis Žodan to je objasnio ovim riječima: “Javnost nismo izvijestili o događaju jer smo željeli zaštititi žrtvu, odnosno oštećenicu, koja je mlađa punoljetnica. No nakon nekoliko dana na društvenim mrežama su se pojavile fotografije oštećenice koje su završile u medijima.” Potresena majka brutalno pretučene djevojke ne krijući veliko razočarenje kazala je, pak, za Vijesti.hr da navodi zadarske policije nisu najprecizniji.

“Ja sam policiju nazvala iste noći, ali reakcije nije bilo. Rekli su mi: “Gospođo, što vam je, mi imamo samo jednu patrolu”. Na informaciju da mi je kći brutalno pretučena od nasilnika u kafiću, oni meni to kažu! Nakon što sam nakon brojnih njihovih propusta obavijestila DORH, tek tada se tema proširila. Dijete mi je krvarilo vani 40 minuta dok nije stigla hitna”, kazala je, kako pišu Vijest.hr, drhtavim glasom.

“Nije ovo prvi put da je prebio neko dijete”

Štoviše, majka premlaćene djevojke uvjerena je da postoje i zakulisne igre u ovom slučaju.

“Darko, čovjek koji je prebio moju kćer, njihov je druker. Nije ovo prvi put da je prebio neko dijete i to se zna, a policija ne poduzima ništa. Sramotno je da je i šef kafića, Krešo Bušljeta, zataškavao cijeli slučaj, kao i njegov prijatelj Ante Kokić, koji je te noći također bio u kafiću. To su sve dobri prijatelji i međusobno se sada štite. Kad je Darkov prijatelj i kum, Ante Kokić, došao u WC nakon što je moja kći premlaćena u prostoru kafića, on je zatvorio vrata, a Bušljeta je glasno pustio muziku kako se ništa ne bi čulo. Nakon toga ju je Darko nastavio mlatiti, a Ante je sve zataškavao. U međuvremenu su Krešo i Ante prali krv iz kafića kako bi sve prikrili”, tvrdi majka pretučene djevojke.

Dodaje i da je vlasnik kafića sakrio snimke nadzorne kamere po koje je policija poslala svoga tehničara šest dana nakon što se strašan incident dogodio.

“U njegovu društvu je uvijek bilo droge”

Majka je u razgovoru za Vijesti.hr objasnila i otkud njezina kći poznaje Kovačevića.

“Moja kći je s njima otišla dva ili tri puta na piće, na večer svoje maturalne izašla je s njime u diskoteku, ali brzo je shvatila o kakvom se čovjeku radi. U njegovu društvu je uvijek bilo droge, šmrkao se kokain, to je nešto strašno. I kad se htjela maknuti od njega, on to očito nije najbolje prihvatio”, ispričala je dodavši da nije objavljeno kako je policija u utorak pretresla kuću Ante Kokića, kuma vlasnika kafića i nasilnika koji joj je pretukao kćer, te pronašla vatreno oružje i ručnu bombu.

Najavila je da će pomoć zatražiti od branitelja Domovinskog rata, a javnosti je otkrila da prije godinu dana proživjela tešku obiteljsku tragediju.

“Moj suprug je bio najmlađi logoraš rata. Godinama je bolovao od PTSP-a i objesio se prije godinu dana, ali moram se s ovime boriti kako znam i umijem i neka mi dragi Bog pomogne”, zaključila je.

SVJEDOCI O NAPADU NA DJEVOJKU U ZADRU: ‘To se nije moglo gledati, pola sata joj je udarao glavom o umivaonik, na kraju se razbio’