LUPAO JOJ PO VRATIMA, VRIJEĐAO JU I NASRNUO NA NJU, A PRIJETIO I NJEZINOJ DJECI: No, sudac nije vidio razlog za istražni zatvor

Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je tek mjere opreza za osumnjičenog

Tužiteljstvo sumnjiči 34-godišnjaka da je 27. kolovoza oko 21 sat došao do stana oštećenice, gdje joj je prvo lupao po vratima, a nakon što mu je ona otvorila vrata, on ju je prvo počeo vulgarno vrijeđati, a zatim je i fizički nasrnuo na nju. Ona mu se uspjela izmaknuti, a prije no što je nasilni 34-godišnjak otišao, zaprijetio je njoj i njezinoj maloljetnoj djeci.

No iako tužiteljstvo tražilo istražni zatvor, sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je tek mjere opreza za osumnjičenog i odredio da se ne smije približavati oštećenici niti smije komunicirati s njom.