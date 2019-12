LUKSUZNO, NOVO I ISPOD CIJENE: Detalji velike akcije u kojoj prodavač od kojeg su aute kupili Mamići, Dalić, Bjelica…

Policija je kod Ivana Inje Bašića pronašla skupocjene automobile, ali čak i 1,8 milijuna kuna za koje se sumnja da ih je stekao utajom poreza

U velikoj policijskoj međunarodnoj akciji uhićen je jedan od najpoznatijih prodavača luksuznih automobila. Ivan Inja Bašić i još deset osoba osumnjičeno je da su se udružili u zločinačku skupinu i prodajom skupih automobila bez plaćanja PDV-a oštetili državu za tri milijuna kuna. Istodobno su u akciji uhićene osobe u Njemačkoj i Češkoj, a na hrvatskom dijelu akcije radilo je 85 policajaca.

Sudac istrage Županijskog suda odredio je u petak jednomjesečni istražni zatvor za osam članova skupine koja je pod istragom zbog sumnje da je ilegalnim uvozom skupocjenih automobile za biranu klijentelu i utajom poreza oštetila državni proračun za najmanje 3,1 milijun kuna.

Uštede u desecima tisuća eura

Modus operandi bio je – luksuzno i novo, a ispod cijene. Tako su svoje limene ljubimce nabavljali braća Mamić, izbornik Zlatko Dalić, trener Dinama Nenad Bjelica, nogometni menadžeri Nikky Arthur Vuksan, Marko Naletilić te mnogi drugi poznati iz svijeta nogometa, ali i poduzetništva.

“Radi se o ekskluzivnim, sportskim, skupim, luksuznim automobilima koji puno koštaju pa samim time kada se skine PDV, dobiva se znatna ušteda. To su auti od 40, 50, 60 tisuća eura pa na više. Tu su uštede mogle biti od 10.000 do 20.000 eura, znači četvrtinu cijene takvog automobila”, rekao je za RTL zamjenik glavnog urednika časopisa Automotor i sport Kristijan Tićak.

Policija je pratila takozvana nestajuća trgovačka društva još od početka 2018. Otad su Bašić i društvo prodali na desetke automobila varajući na porezu i carini. Policija je pratila Bašića gotovo 20 godina, još otkad je bio članom splitske Maglovljeve skupine. Osim luksuznih automobila, policija je kod njega pronašla i 1,8 milijuna kuna.

[VIDEO] POGLEDAJTE AKCIJU UHIĆENJA PREPRODAVAČA LUKSUZNIH AUTOMOBILA: ‘Otvaraj vrata! Ruku na leđa!’

Radili u dobroj vjeri?

“Pozicija moje stranke je takva da on tvrdi da nije kriv za to što mu se stavlja na teret. On je radio neke pomoćne poslove oko registracije tih vozila i tako dalje. Ja sam ovdje optimist”, rekao je odvjetnik jednog osumnjičenika, Rafael Krešić te dodao kako je njegov klijent sve radio “u dobroj vjeri”.

“Kupci su oni koji imaju najviše novca. Umjesto da idu bez ikakve brige kupiti kod nekoga provjerenog trgovca ili ovlaštenog trgovca koji se s time bavi duži niz godina i koji slovi kao pouzdan i vjerodostojan, oni uvijek idu nekakvim kraćim putevima koji, na kraju, ispadnu duži”, zaključio je Tićak.

Kupci za to neće biti kažnjeni, a država će se naplatiti od zaplijenjene imovine. Osumnjičeni trenutno čekaju odluku suda o istražnom zatvoru.

