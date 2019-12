LJUBOMORA I NASILJE U MEĐIMURJU: Optužio šogora da je otac njegove djece, pa poletjele šake i kamenje; jedan pogodio prolaznicu

Svi optuženi oslobođeni su plaćanja troškova sudskog postupka zbog lošeg imovinskog stanja

Općinski sud u Čakovcu u utorak je javno objavio sadržaj nepravomoćne presude donesene početkom studenog kojom se E.H. (20), S.O. (35), Z.O. (20), S.O. (57) i S.O. (18), svi s područja Kuršanca i svi redom nezaposleni, proglašavaju krivima zbog remećenja javnog reda i mira.

Kako piše u presudi, sredinom svibnja, oko podneva, posvađali su se i potukli E.H. (20) i S.O. (18), ‘međusobno se izudarali po rukama po tijelu’, a nakon tog početnog obračuna, sukobu su se pridružili i ostali okrivljenici. Oni su na E.H.-a počeli bacati kamenje, a jedan kamen u glavu je pogodio prolaznicu V.I., koja je zbog toga završila u bolnici, javlja eMeđimurje.

Različite varijante događaja

Nitko od okrivljenih nije negirao sukob, no ispričali su različite priče o tome što se je zapravo dogodilo.

Sve je započelo kad je E.H. saznao da je njegova nevjenčana supruga, dok je on bio u odgojnoj ustanovi u Varaždinu, bila kod njegovog tasta u Piškorovcu na dva dana, a on je zbog toga od nje tražio, s obzirom da je bila trudna, da se izjasni da li mu je bila vjerna ili ne.

“Zbog toga sam došao u sukob s tastom S.O.-om, no udario me njegov sin S.O. mlađi. Navodno je on vozio moju nevjenčanu suprugu u Piškorovec. Tast je samo vikao i galamio, no nije me udario. Kasnije su na moje dvorište došli S.O. mlađi i njegova braća te su me fizički napali, a u sukob su se umješala i moja braća”, rekao je E.H. i dodao kako ne zna tko je bacio kamen koji je u glavu pogodio V.I.

Pomirili su se

Mlađi S.O. rekao je da je njegov šogor E.H. njega optužio da je on otac djeteta, a on mu je na to rekao da mogu na DNK analizu. Nakon toga uslijedio je sukob koji je kraju privela policija. Tast S.O. pred sudom je rekao kako njegov zet E.H. živi na njegovom gruntu, zajedno s njegovom kćeri i dvoje djece.

“Te zgode, E.H. je pijan došao do moje kuće i vikao da njegova djeca nisu njegova. Rekao je otac njegove djece moj sin S.O. Nakon toga uslijedio je sukob”, rekao je tast. Dodao je S.O. stariji kako E.H. ponovo živi s njegovom kćerkom i dvoje djece i da više nisu u svađi.

Sud je odredio da E.H. (20), S.O. (35), Z.O. (20) i S.O. (57) moraju platiti, svaki pojedinačno, 742 kuna kazne, dok se S.O. (18) mora uključiti u rad humanitarnih organizacija ili poslove komunlnog ili ekološkog značenja u trajanju od 40 sati.

Svi optuženi oslobođeni su plaćanja troškova sudskog postupka zbog lošeg imovinskog stanja. Stranke u sporu na presudu se mogu žaliti u razdoblju od 8 dana, javlja eMeđimurje.