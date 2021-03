LOVAC UPUCAO PSA KOJI JE BIO U ŠETNJI S VLASNIKOM: ‘Čuo sam ‘bum’ i doživio totalni šok. Moj Medo leži u lokvi krvi…’

72-godišnji lovac, dopredsjednik LD Trčka iz Zaboka, u nedjelju ujutro upucao je psa koji je bio u šetnji s vlasnikom. Iz LD-a Trčka su poručili da će poduzeti potrebne sankcije

U nedjelju je 72-godišnji lovac u Špičkovini ubio psa koji je bio u šetnji sa svojim vlasnikom. Premda se pas borio za život gotovo 24 sata, uginuo je u veterinarskoj ambulanti, a mješancu Medi je presudio dopredsjednik Lovačkog društva Trčka iz Zaboka. “Ubiti psa? Dovesti u opasnost i ljudski život? Nema opravdanja! Oružje je ozbiljna stvar”, rekao je predsjednik LD-a Trčka Petar Bedeniković za portal Ni Zagorje malo.

Član njihova lovačkog društva, koji je ujedno i dopredsjednik, u nedjelju je u jutarnjim satima, oko 8.30, uz asfaltiranu cestu koja vodi kroz šumu od Špičkovine prema Grdencima iz lovačke puške ubio mješanca Medu, starog dvije i pol godine, a koji je bio u šetnji s vlasnikom Zlatkom Fotivcem.

“Otkako ga imam, tako smo nas dvojica hodali u šetnje. Trčkarao bi ispred mene, njuškao, pa se vratio do mene. U autu nas je zaobišao lovac. Odvezao se prema brdu, Medo i ja smo nastavili dalje. Lovac je stao, vidio sam ga da vadi pušku s kojom je stajao pored auta. Ja sam s Medom normalno išao prema njemu. On je pogledao prema nama, otvorio zadnja vrata, ubacio pušku i krenuo prema prednjim vratima. Mislio sam da odlazi. Medo i ja samo se okrenuli i vraćamo se prema doma. Ja sam bio okrenut leđima, pesek je bio na nekih 20-ak metara od mene, trčkarao je za mnom. Odjednom sam čuo ‘bum’…”, ispričao šokirani vlasnik psa za navedeni portal. “Na prvu uopće nisam shvatio. Ja sam doživio totalni šok. Moj Medo leži u lokvi krvi, diše i bespomoćno me gleda”, ispričao je ranije Fotivec.

‘Sankcije moraju biti’

“Ovo nas je sve šokiralo i neugodno iznenadilo. Već ovih dana pokrećemo stegovni postupak protiv njega. Sazvat ćemo Izvršni odbor, dužni smo nešto poduzeti kako se ovo više nikada ne bi događalo. Sankcije moraju biti, vrlo vjerojatno ćemo ga isključiti iz Društva. Ovo je ozbiljno”, izjavio je Bedeniković te dodao da su svi lovci u nekoliko navrata upozoravani da ne pucaju po psima i mačkama. “Sve ću poduzeti da ljudi ne budu ugroženi. Lovac sam 30 godina, garantiram ljudima da mogu sigurno šetati i da od nas neće biti ugroženi, više niti od jednoga člana”, naglasio je u ime LD-a Trčka.

Protiv lovca je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru, a policija mu je do okončanja postupka oduzela oružje.

