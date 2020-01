LOPOVI U OVOM DIJELU HRVATSKE IMAJU NOVU METU: Operiraju po crkvama i kradu milodare: ‘Strašno, pa to je svetinja!’

Sve je više u zadnje vrijeme krađa crkvenih milodara: ‘To je nešto strašno to se ne smije dogoditi. To je svetinja, to treba poštivati. To je naše’

U posljednje vrijeme lopovi kradu crkvene milodare, pa su, primjerice, prošlog vikenda nepoznati počinitelji ukrali novac iz dviju crkava kod Imotskog, a jučer je prijavljena provala i krađa iz crkve Gospe od Pojišana u Splitu. Kako javlja RTL, krađe su češće oko blagdana, jer počinitelji vjeruju da u to vrijeme ima više novca u crkvenim kasicama.

Kako bi se dokopao milodara u Crkvi Gospe od Pojišana, lopov je preskočio vrt samostana i putem razbijao vrata. Fratri su ujutro pozvati policiju, kojoj bi u potrazi za počiniteljem mogao pomoći i videnadzor. “Ušli su iz vrta kroz samostan gdje su vrata razvalili i išli su po redu. U crkvi su napravili dar-mar , više štete nije bilo, jedino šteta na bravama, vratima i tako to je najveća šteta”, rekao je župni vikar Gospe od Pojišana, Drago Vrhovac.

Ovo je treći provala u istu crkvu u posljednjih godinu dana, a dvije su se dogodile u manje od deset dana. Prošli put su lopovi ispilali rešetke i ušli kroz prozor. “To je nešto strašno to se ne smije dogoditi. To je svetinja, to treba poštivati. To je naše. I takve kad ih se nađe treba ih se kazniti”, rekla je Vjera iz Splita.

Mole i za lopove

Igor Odak iz Splita rekao je da pretpostavljaju, prema načinu kako je izvedeno, da je u pitanju lopov iz tog kraja koji zna gdje treba ući a da ga se ne čuje. “Ja mislim jedino ovi što konzumiraju droge, je jedino oni, neće to normalna osoba učiniti, ne”, rekla je Marija iz Splita.

Šteta je dijelom popravljena, a iz crkve poručuju lopovima: “Evo molimo i za one koji to rade da ih Bog obrati iz srca, da im učvrsti vjeru, dobrotu i ljubav da to više ne rade, jer to ljudi rade iz bolesti i možda loših navika i takvih loših navada, ali svakako ćemo svima pomoći”, rekao je župni vikar Vrhovac.