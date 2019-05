LONDON ODOBRIO DVIJE NOVE ISTRAGE PROTIV TODORIĆA: Bivši gazda Agrokora uskoro bi opet mogao biti ispitan

Radi se o slučajevima sale-leasback ugovorima Agrokora i američkog nekretninskog fonda i Nexusu

Tužiteljstvo je iz Londona, odakle je izručen Hrvatskoj, dobilo odobrenje da mogu provesti dvije istrage protiv Ivice Todorića – u slučaju Nexus i one koja se odnosi na sale-leaseback ugovore između Agrokora i američkog nekretninskog fonda, objavio je N1.

“Ivica Todorić mogao bi uskoro biti ispitan baš kao što je bio ispitan u slučaju Agrokor nakon što je izručen iz Londona. Jer gotovo pet mjeseci od kada je suglasnost zatražena, i nakon požurnice, sredinom travnja stigao je odgovor iz Londona”, prenosi N1.

Todorić se nije htio odreći prava po kojem za svaki novi postupak London treba dati suglasnost, a njegovi odvjetnici kažu kako ne znaju da je ona stigla. Ipak, tužitelji su ih obavijestili da će se tamo održati ročište, navodi N1. Podsjećaju da se istovremeno bliži se rok od godinu i pol za kraj jedne od najkompliciraijih i najskupljih istraga ikad te da nakon dovršetka istrage Državno odvjetništvo ima još tri mjeseca za eventualno pisanje optužnice.

Istraga gotova do 20. svibnja?

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić nedavno je izjavio da će istraga u slučaju Agrokor vjerojatno biti dovršena do 20. svibnja. Pojasnio je da je riječ o jednom od “izuzetnih predmeta” te da je vještačenje koje provodi strana tvrtka “vrlo komplicirano”. No, prema svim informacijama koje imamo vještačenje bi trebalo biti gotovo do trenutka kada je produljen rok za završetak istrage, kazao je Jelenić.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo je istragu protiv Ivice Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante Todorića te 12 Agrokorovih menadžera i revizora pokrenulo u studenome 2017. zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna.

Uz Todorića i sinove istragom u slučaju Agrokor su obuhvaćeni i Alojzije Pandžić, Damir Kuštrak, Hrvoje Balent, Ivica Crnjac, Olivio Discordia, Marijan Alagušić, Sanja Hrstić, Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić i Ivica Sertić. Svi su bili članovi uprave ili nadzornog odbora u Agrokoru, dok su Discordia i Hrstić zaposlenici revizorske kuće Baker Tilly koja je radila revizorska izvješća za Agrokor.

Istražni zatvor bio je odobren jedino za Ivicu Todorića koji je nakon izručenja Hrvatskoj iz Londona sproveden u zatvor u Remetincu, da bi 20. studenoga prošle godine na slobodu izašao uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna i zabranu napuštanja Zagreba.