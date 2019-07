DVA POŽARA U DALMACIJI: Gori na području Grebaštice i na Marjanu

Požar je lokaliziran nakon 45 minuta, a u intervenciji su sudjelovali vatrogasci sa sedam vozila i kanader

Danas oko 17:45 izbio je požar na južnim padinama Marjana. Gorjela je borovina i nisko raslinje na Bambinoj glavici, iznad plaže Kašjuni. Intervenirala su sva splitska vatrogasna društva, a zapovjednik JVP-a Split, Ivan Kovačević, zatražio je hitnu pomoć zračnih snaga. Na mjesto događaja stiglo je sedam vatrogasnih vozila, a Dalmacija danas neslužbeno doznaje kako je gorjela parcela u privatnom vlasništvu.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je oko 18.30 lokaliziran. U tome je pomogao i kanader koji je na intervenciju stigao s gašenja požara na Grebaštici. Još nije poznata opožarena površina, niti uzrok požara, što bi trebalo biti poznato nakon završetka očevida.

Ponovno se aktivirao požar kod Šibenika, novi požar i na Marjanu

Požar na području Grebaštice kod Šibenika ponovo se aktivirao, a istovremeno je izbio novi požar na Marjanu iznad Splita, a gase ih protupožarne Zračne snage, priopćeno je u četvrtak popodne iz Ministarstva obrane RH.

Na požarište na području Grebaštice u Šibensko-kninskoj županiji koji se ponovno aktivirao, popodne su upućena dva protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH.

Istovremeno je izbio novi požar na Marjanu iznad Splita pa je jedan Canadair odmah preusmjeren s Grebaštice na Marjan. Dodatno je na požarište Grebaštica, upućen i jedan Aitractor AT-802.

Jedan od pilota koji je sudjelovao u današnjem gašenju, kapetan posade Canadaira CL-415 i zamjenik zapovjednika potupožarne eskadrile bojnik Darko Kučej rekao je da gori na nepristupačnom i strmom terenu, što otežava pristup i rad zemaljskim vatrogasnim snagama.

„Odmah po dolasku vidjeli smo kako se vatrena fronta širila nošena vjetrom, no uspjeli smo je brzo zaustaviti i dovesti požarište do stanja da više nije bilo niti izdimljavanja. Očito je da se maestral pojačao i ponovno razbuktao požarište. Nadam se da ćemo do mraka požar uspjeti u potpunosti staviti pod nadzor i spriječiti ponovno izbijanje“, kazao je bojnik Kučej.

Tijekom današnjeg angažmana dva Canadaira na požarištu Grebaštica izbačeno je oko 250 tona vode pri čemu su ostvarena 3,5 sata naleta, naveli su iz MORH-a.