LJUBOMORNI MUŽ I POSINAK PRETUKLI PRIJATELJA: Tukli su ga letvom dok nije pukla, a onda nastavili udarati nogama

Goran i Ivan su prijatelja Nedžu brutalno izudarali drvenim letvama nanijevši mu teške tjelesne ozljede, a nakon što su ga navečer zatekli u svojoj kući u okolici Bjelovara u društvu Goranove supruge i Ivanove majke Božice

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ovih je dana, nakon dovršene istrage, podnijelo optužnicu protiv 43-godišnjaka i njegovog 24-godišnjeg posinka jer su u studenome prošle godine teško pretukli muškarca kojeg su zatekli u obiteljskoj kući u društvu njihove žene odnosno majke.

Podravski.hr piše kako je tijekom istrage ustanovljeno kako su Goran (43) i Ivan (24) prijatelja Nedžu “više puta udarili drvenim letvama dužine oko 80 cm i debljine 3-4 cm po tijelu i glavi, a nakon što je pao na pod nastavili su ga udarati” nakon što su ga toga dana oko 21.30 sati iznenada zatekli u svojoj kući u okolici Bjelovara gdje je bio s Goranovom suprugom i Ivanovom majkom Božicom.

Pretučeni pet dana bio na bolničkom liječenju

Nedžo je tom prigodom zadobio brojne ozljede zbog kojih je pet dana bio na bolničkom liječenju.

“Zadobio je tjelesnu ozljedu u vidu razderotine čela, više kontuzijskih biljega čeono, tjemeno i lijevo sljepoočno, kontuzijski biljeg lijeve bočne prsne stijenke s abrazijom kože, prijelom 8. i 9. lijevog rebra bez pomaka, otok i bolnost lijeve podlaktice, natučenje predjela lijevog oka, natučenje obje podlaktice i oguljotinu kože obje potkoljenice”, posvjedočio je medicinski vještak.

Na temelju toga tužitelji su zaključili kako su Goran i Ivan “počinili kazneno djelo protiv života i tijela – teškom tjelesnom ozljedom u pokušaju” tražeći za njih godinu dana uvjetnog zatvora.

“Kad su se umorili, naredili su mi da klečim”

Njih dvojica branila su se šutnjom, ali zato je pretučeni Nedžo dao opširan iskaz, piše Podravski.hr ne navodeći prezimena aktera ovog teškog incidenta.

“S obitelji sam dotad bio u prijateljskim odnosima. Goran i Ivan su tijekom studenoga bili na moru gdje su radili, a njegova supruga Božica povremeno me je znala pozvati da joj pomognem oko kućanskih poslova. Tako sam i tog dana na njezin poziv došao kod njih u kuću, a automobil sam parkirao u dvorištu. No, oko 21.30 sati došli su kući Ivan i Goran. U kuću je prvi ušao njezin sin Ivan noseći u ruci drvenu letvu pa me je odmah po ulasku bez ikakvog povoda počeo udarati po cijelom tijelu. Podigao sam ruku da zaštitim glavu, a nakon toga u kuću ulazi i Goran koji je isto imao veliku letvu u rukama. Tukli su me tom letvom pa sam pao na pod dnevnog boravka, gdje su me nastavili udarati. Kad je Ivanu pukla letva, nastavio me je udarati nogama i rukama. Kad su se umorili, naredili su mi da kleknem, pa sam u tom položaju bio jedno 20-ak minuta. Poslije su me pustili pa sam otišao u bolnicu gdje su me zadržali pet dana”, kazao je Nedžo tvrdeći da je napadnut bez ikakvog povoda.

