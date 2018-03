GNJEVNI LJUBAVNIK SE OSVETIO ZAGREBAČKOM PROFESORU: ‘On me zarazio HIV-om, oduzeo mi je život!’

Ovaj nevjerojatan slučaj rasplitao se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

“Jednostavno sam mu se morao na neki način osvetiti. Pa on je mene zarazio HIV-om”, zavapio je na sudu 41-godišnji Marijo Š. koji je na kraju osuđen što je u svibnju ove godine svom dotadašnjem partneru, profesoru u zagrebačkoj školi, ukrao kreditnu karticu i zlorabio je na bankomatu.

Podizao novac

U svega nekoliko minuta podigao mu je dvije tisuće kuna, zbog čega je i proglašen krivim. Doduše, njegov ljubavnik tvrdio je da mu je ukrao gotovo sedam tisuća kuna, ali u ovom procesu to nije dokazano.

Marijo Š., inače umirovljeni medicinski tehničar, na sudu je priznao što je učinio, no tvrdio je da se ne osjeća krivim.



‘On je meni oduzeo život’

“On me zarazio HIV-om, a nije mi to rekao. Doveo me na prosjački štap i oduzeo mi život. Zato sam mu rekao da sam u njegovu stanu našao snimke njegovih učenika, koje sam odnio policiji zajedno s prijavom o širenju zaraze. Imali smo intimne odnose i kad je on bolovao od meningitisa, a to mi nije rekao.

Zato se ne osjećam krivim za ono što sam napravio. Sve je to premala cijena za ono što je on učinio meni”, rekao je u svojoj obrani Marijo Š. koji je protiv ljubavnika podnio nekoliko prijava ogorčen jer policija u prvi mah nije reagirala.

Konačan prekid veze

Priznao je da je nakon podizanja novca na bankomatu u Zagrebu podigao još 600 eura na bankomatu u Ljubljani, a zatim je karticu bacio u kanalizaciju.

“Još mi se nakon svega javio preko društvene mreže i molio me da mu se vratim. Obećavao je da ćemo sve zajedno riješiti, no odbio sam ga”, dodao je 41-godišnjak s kojim je profesor sada ipak prekinuo svaki kontakt. Ipak, još uvijek želi da mu vrati barem dio novca. Prema presudi, dobit će dvije tisuće kuna.

Zbog svog nedjela Marijo Š. radit će pak šest mjeseci za opće dobro. S presudom se složio i dobacio sucu: ” Drage volje ću sve to odraditi, ako poživim još toliko dugo”.