LJETNI PRAZNICI IZ PAKLA: Seksualno je zlostavljao svoju maloljetnu nećakinju: ‘Dirao ju je čak i kad je spavala između njega i tete’

Riječki županijski sud proglasio je krivim 62-godišnjeg Riječanina i osudio ga na 6 godina zatvora za višegodišnje seksualno zlostavljanje nećakinje svoje supruge dok je još bila djevojčica, u dobi od 11 do 15 godina, iskoristivši je i za snimanje njihovog spolnog odnosa, piše Novi list.

U pritvoru se nalazi od studenog 2017. godine

Riječanin je osuđen zbog niza kaznenih djela koje je počinio, među ostalim “spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”, u što su uključeni i “pravi” seksualni odnosi s djevojčicom i bludna radnja, a oglašen je krivim i za “iskorištavanje djece za pornografiju” i kazneno djelo “upoznavanja djece s pornografijom”.

Njemu je automatski produžen pritvor u kojem se nalazi od studenog 2017. godine. Kako je riječ o kazni zatvora većoj od pet godina, njemu se to vrijeme uračunava u kaznu izrečenu zasad nepravomoćnom presudom. U nepravomoćnoj presudi Vijeća riječkog Županijskog suda, kojem je predsjedala sutkinja Jesenka Kovačić, određeno je kako 62-godišnjak mora platiti i 40-ak tisuća kuna na ime troškova postupka, angažiranih vještaka i drugog vezano za proces.

Monstruozno zlostavljanje

Od samog početka, sudski proces je zatvoren za javnost i novinare. Riječanina se početnom optužnicu teretio da je najmanje 30 puta imao spolni odnos s djevojčicom ili s time “izjednačenu spolnu radnju”, uz uporabu sile ili prijetnje, ali je na kraju proglašen krivim za deset takvih slučajeva, što znači da su otpale dvije trećine inkriminacija. Oslobođen je optužbe za 20 kaznenih djela “spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”.

Seksualno zlostavljanje djevojčice događalo se od ljeta 2008. godine do proljeća 2012. godine, u ljetnim mjesecima, na dvije lokacije, u apartmanu na otoku Krku i u stanu u Rijeci. Vijeće je ocijenilo dokazanim da je u osam navrata muškarac iskoristio djevojčicu kada je za ljetnih školskih praznika dolazila bez roditelja kod njega na Krk, iskoristivši i odsutnost svoje supruge. U optužnici tužiteljstvo je preciziralo slučaj kada je tada 12-godišnjakinju, njezin tetak seksualno iskoristio na na bračnom krevetu u spavaćoj sobi.

Djevojčici se još sedam puta to dogodilo u apartmanu na Krku. Vijeće riječkog Županijskog suda zaključilo je da je djevojčica bila teškog seksualnog zlostavljanja barem još u dva navrata u stanu u Rijeci u kojem je živjela.

Iskoristio priliku i kada je ležala između njega i tetke

Tetak je djevojčici govorio da se brine za nju, da je samo želi naučiti na te stvari, da je to normalno i da svi to rade. Osuđeni Riječanin znao joj je reći da to mora raditi, te joj je odjeću skidao na silu.

Tijekom seksualnog zlostavljanja djevojčica se osjećala kao da je to njena obaveza, bespomoćno i kao da je vlasništvo svog tetka, a on joj je govorio da su u tome jednako krivi i da će, ako se nekome povjeri, osramotiti i sebe i njega, a ljudi će nju smatrati krivom. Od straha ništa nije željela reći roditeljima, te se pred sudom prisjetila kako je tetak znao iskorištavati priliku i dirati je po intimnim dijelovima tijela i u trenucima kada je spavala na sredini bračnog kreveta, između njega i tetke.

U jednom slučaju tetak je djevojčicu najprije razodjenuo, a onda od nje zahtijevao spolni odnos, što je ona odbijala, nakon čega joj je zaprijetio: “Moraš to napraviti! Brinem se ozbiljno za tebe, kako to odbijaš raditi?” U strahu zbog prijetnji, pokleknula je i imala spolni odnos.

Sve iza zatvorenih vrata

Vijeće riječkog Županijskog suda prihvatilo je i i dvije točke optužnice koje su 62-godišnjaka teretile da je jednom prilikom fotografirao spolovilo djevojčice i njihov seksualni odnos, odnosno da joj je pokazivao pornografiju, uz ostalo i videosnimke spolnog odnosa s djecom.

Zbog zaštite identiteta žrtve nisu poznati detalji sa suđenja, međutim kako doznaje Novi list žrtva je iznijela vrlo opširno svjedočenje o hororu kojemu je godinama bila izložena i ispričala je kako je kao 12-godišnjakinju tetak prisilio na seksualni odnos, a onda se to mnogo puta ponovilo.

Riječanin je tvrdio kako su optužbe lažne, tvrdeći kako je obitelj djevojčice, pogotovo njezin otac, ljubomoran na njegov novac i poslovan uspjeh, međutim sud mu nije povjerovao.