LIK U SPLITU GLUMIO INVALIDA: ‘Prosjači, a onda točno u 19.30 sati poput munje ustane iz kolica i ode do kombija gdje ga čeka kolega’

U listopadu 2018. Anto S. dovezao se do Bauhausa u ulici Put Mostina te izašao iz vozila, rasklopio invalidska kolica, ispružio ruku i krenuo s prosjačenjem

Prevaranti se u današnje vrijeme nalaze gotovo na svakom uglu, a rijetko tko bi posumnjao da je osoba u invalidskim kolicima, sa škrabicom za prošenje, ustvari zdrava. Tako 31-godišnji Anto S. iz Doboja, koji već duže vrijeme ima prebivalište u Zagrebu, glumio invalida i prosio po Splitu u jesen 2018.

Slučaj ovog lažnog invalida došao je do Općinskog prekršajnog suda u Splitu pa je dobio i novčanu kaznu. Vjerovali ili ne, Anti. S ovo nije prvi put da tako vara ljude. Prije dvije godine u listopadu se u popodnevnim satima dovezao kombijem do Bauhausa u ulici Put Mostina te izašao iz vozila, rasklopio invalidska kolica, ispružio ruku i krenuo s prosjačenjem, piše Jutarnji list.

BIZARAN LJUBAVNI TROKUT U ZAGORJU: ‘Glumila je da ima leukemiju i za liječenje mi izvukla 100 tisuća kuna! Uzela mi je i konja…’

Ustajao iz kolica poput munje

Građani koji su mu davali novac nisu previše dvojili jer im nije bilo ni na kraj pameti da ovaj invalid zapravo može hodati. Kada bi sat otkucao 19:30, Anto S. bi poput munje ustao iz invalidskih kolica i užurbanim korakom otišao do kombija. Tako je završavalo njegovo prosjačko radno vrijeme.

Oni koji bi ga vidjeli kako ustaje iz kolica na parkiralištu Bauhausa ostali su zgroženi. No, jedan Splićanin nije bio samo grožen nego i bijesan zbog scene koju je vidio pa je otišao k prevarantu i pitao ga zašto laže i pretvara se. O ovom prevarantu koji glumi invalida obaviještena je i policija koja g je prijavila zbog kršenja članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno jer se odao prosjačenju. Prekršajni sud je Antu S. kaznio s 189 kuna te je još morao platiti 150 kuna sudskih troškova.

“Na parkiralištu ispred Bauhausa uočio sam nepoznatog muškarca deblje građe i starog oko 35 godina kako glumi invalida u kolicima i prosi. Da bi se iznenada ustao i odšetao do parkiranog kombija u kojem ga je čekao drugi muškarac. Dok je taj muškarac koji je prosio spremao invalidska kolica u kombi, prišao sam mu i pitao ga kako može prositi te govoriti da je invalid ako može normalno šetati. Na to je on sjeo u vozilo i počeli su bježati, a ja sam ih svojim autom pratio te obavijestio policiju. Kada su odbjegli prevaranti u jednom trenutku shvatili da će biti raskrinkani, zaustavili su vozilo i pješice krenuli u bijeg”, prenosi Jutarnji list svjedočanstvo jednog Splićanina s ročišta.

ZLOSTAVLJALI MUŠKARCA I PRISILJAVALI GA NA PROSJAČENJE: Par iz Zagreba osumnjičen za trgovanje ljudima