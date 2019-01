LIJEČNIK PROGOVORIO O SMRTI DJEČAKA NA SARAJEVSKOM BAZENU: ‘Ne vidim razlog zašto bi se utopilo dijete koje zna plivati’

Doktor upozorava kako je nesretni mališan mogao naglo udahnuti vodu, zbog čega se začepe dišni putovi te dolazi do asfikcije

Sedmogodišnji dječak, nogometaš Akademije iz Splita, koji je smrtno stradao na bazenima u sarajevskom hotelskom resortu Hills na Ilidži, ipak se utopio, a ne doživio srčani udar kako je to novinarima rekla organizacija turnira Šampion Junior Kup.

Za srpske medije informaciju je potvrdio i dr. Nermin Sarajlić, vještak medicinske struke, koji je obavio obdukciju tijela. No, kako je zapravo moglo doći do utapanja dječaka koji zna dobro plivati?

Nagla promjena temperature

Dr. Pavle Jovović, liječnik podvodne i hiperbarične medicine, koji radi u Zavodu za pomorsku medicinu, rekao je za Slobodnu Dalmaciju što misli o ovom nesretnom događaju te što ga je moglo uzrokovati.

DJEČAK (7) IZ SPLITA KOJI JE UMRO U SARAJEVU NIJE DOŽIVIO SRČANI, NEGO SE UTOPIO: ‘Katastrofa, još smo u šoku’

Iako navodi da se svaka osoba, a poglavito starija, može utopiti od hidrokucije (reakcije srca na naglu promjenu temperature), ako tijelo iz bilo kojih razloga nije zagrijano prije naglog skoka u bazen te to može dovesti do nesvjestice koja u konačnici vodi ka utapanju, nije mu jasno kako se to dogodilo djetetu koje je dobar plivač.

‘Utapanje traje nekoliko minuta’

“Utapanje je proces koji traje nekoliko minuta i ne vidim razloga zašto bi se utopilo dijete koje zna plivati, ako nije prilikom skoka doživjelo neku traumu, odnosno udarilo glavom o rub ili dno bazena ili, što je manje vjerojatno, da je već bilo virozno ili gripozno i da su samim tim krvne žile već bile podložnije neprimjerenim reakcijama. No, moram naglasiti da je uvijek prestanak rada srca razlog smrti, bez obzira od čega je osoba bolovala ili se utopila”, kaže dr. Jovović.

DJEČAK KOJI SE UTOPIO BIO JE ČLAN AKADEMIJE ZVIJEZDE HAJDUKA I DINAMA: ‘Bio je to jeziv prizor. Izdahnuo nam je na rukama…’

Doktor upozorava kako je nesretni mališan mogao naglo udahnuti vodu, zbog čega se začepe dišni putovi te dolazi do asfikcije (nemogućnost disanja) i do nesvjestice zbog nedostatka kisika u mozgu.

Ono što bi pak možda moglo rasvijetliti slučaj, sigurno su nadzorne kamere koje navodno postoje na bazenima.

Istraga još traje.