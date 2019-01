LIJEČNICA STREPI ZA ŽIVOT ZBOG MAHNITOG SUSJEDA: ‘Zgrabio me i bacio na tlo. Govori mi da će me srediti’

Osječanka ističe kako nitko ga do sada nije prijavio policiji, niti želi svjedočiti protiv njega jer žive u strahu

Liječnicu u mirovini Osječanku V.D. u srijedu je na ulici napao njezin susjed sa čijim dvorištem graniči njezino dvorište, a slučaj je prijavljen policiji.

“Možemo potvrditi da se događaj zbio u srijedu oko 19.30 u Reisnerovoj, na ulici. Šezdesettrogodišnjak je, ničim izazvan, počeo vikati i srušio je na tlo 75-godišnjakinju. Protiv 63-godišnjaka slijedi prekršajna prijava iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”, izjavila je Vesna Žnidarić Bolarić iz Policijske uprave osječko-baranjske, piše Glas Slavonije.

Žrtva nasilnog susjeda

“Unatrag dvije godine me šikanira, govori mi ružne stvari, da će me ‘srediti‘, ali dosad se nisam na to previše obazirala. Međutim, u srijedu sam izišla iz obližnje trgovine i vidjela ga kako ide prema meni. Prvo me verbalno napao, a onda me zgrabio i bacio na zemlju. Srećom, imala sam na sebi debelu jaknu pa se nisam teže ozlijedila, ali kasnije sam išla liječniku jer sam pri padu iščašila nogu. U životu se nisam nikada ni s kim svađala i ne znam više što učiniti da me susjed prestane napadati”, kaže 75-godišnjakinja.

Osječanka ističe kako nije jedina žrtva nasilnog susjeda, no nitko ga do sada nije prijavio policiji, niti želi svjedočiti protiv njega jer žive u strahu.

Stambene zgrade

Kada je riječ o stambenim zgradama, situacija je drugačija i tamo se uz pomoć predstavnika stanara može nekoga iseliti iz zgrade bez obzira na vlasništvo.

“Prvo ide pismena opomena. Naime, stanar kojemu nešto smeta može uputiti dopis predstavniku stanara i kopiju upravitelju. Tada je uloga stanara završena i nastupa predstavnik suvlasnika. On prvo upozorava na problem, a može i organizirati sastanak na kojemu se problem konstatira i sastavi zapisnik. To je podloga za tužbu na sudu. U slučaju da sastanak ne uspije, ide se na treći korak, gdje se već treba umiješati upravitelj, koji pokušava s predstvnikom upozoriti problematičnog suvlasnika. Ako se većina stanara suglasi da se ide u spor, tu nastupa upravitelj koji podnosi tužbu sudu. U tužbi moraju biti navedeni svi argumenti koji idu u prilog takvom rješenju. Ako je pak predstavnik stanara problem, cijeli taj postupak može pokrenuti bilo koji stanar”, pojašnjava mr.sc. Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja stanara grada Osijeka za Glas Slavonije.