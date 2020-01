ZVIJEZDA ‘KRIM TIMA’ VOLI ‘IGRATI’ ‘ZLOČESTOG FRAJERA’: Sjekirom napao odvjetnike i prijetio smrću bivšem šefu Industrogradnje

Motiv napada zbog kojeg je Leon Lučić nepravomoćno osuđen na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine je izvlaštenje njegova šogora iz ugostiteljskog objekta u Dugoj Uvali

Zvijezda kriminalističke serije i bivši policijski inspektor Leon Lučić prije 12 dana sudjelovao je u neuspješnom pokušaju iznude 100.000 eura od jednog poduzetnika iz Zaprešića. Sve je palo u vodu kada je poduzetnik angažirao MMA borca Mirka Šintića koji je premlatio Lučića i poslao ga u bolnicu s teškim ozljedama. No, u tučnjavi je i Šintić ozlijeđen, pa je policija danas uhitila Lučića zbog iznude i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Dosad su uhićena i dvojica Lučićevih pomagača, od kojih je jedan pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko.

No, Lučić se, izgleda, dobro snalazi u “mutnim poslovima”. Naime, Glas Istre je otkrio slučaj iz lipnja 2016. kada je u Dugoj Uvali sjekirom napao odvjetnike Marina Fola i Mirellu Paolu Frlan, radnika Industrogradnje Igora Stepanića i tadašnjeg predsjednika Uprave iste tvrtke Josipa Galinca. Povod napada je bilo vraćanje ugostiteljskog objekta kojeg je koristio Lučićev šogor u vlasništvo tvrtke Resort Duga Uvala u Galinčevu vlasništvu. Odluku je potvrdio i Općinski sud u Puli, čijim su rješenjem odvjetnici bili naoružani u trenutku napada.

Trčao za autom

Lučić je, pak, bio naoružan sjekirom kojom je prijetio odvjetnici Frlan poručivši joj da će je ubiti ako ne ugasi mobitel kojim je u tom trenutku zvala policiju. Ona se od straha povukla u auto, no Lučić joj je i dalje nastavio mahati sjekirom pred glavom, govorivši joj kako će je ubiti i zaklati. Odvjetnika Fola je opsovao i rekao mu da će požaliti što se rodio.

Nakon toga su se Folo i Stepanić povukli u auto i zaključali sva vrata. Verbalne prijetnje i viku, Lučić je pretvorio u ozbiljan napad izbivši sjekirom oba retrovizora te udarivši njome po haubi. Folo je autom krenuo unazad, a Lučić je za njime trčao te u jednom trenutko toliko jako zamahnuo sjekirom da je ona razbila staklo i ostala u autu.

Postavljao eksploziv po Dugoj Uvali?

Zbog tog napada je Lučić završio na sudu. U optužnici ga se teretilo i da je od 15. do 17. lipnja putem elektroničke pošte prijetio Galincu uništavanjem opreme u Dugoj Uvali ako nastavi ometati podzakupce. Nekoliko tjedana ranije pronađena je ručna bomba te dva komada plastičnog eksploziva, za kojeg je Galinec posumnjao da ih je postavio upravo Lučić.

Tada je bivši šef Industrogradnje priznao i da je s Lučićem bio u poslovnim odnosima. Nagađa se kako je Lučić u Dugu Uvalu došao u jeku spora između jedne splitske tvrtke i Industrogradnje oko prava vlasništva. Spor je trajao od 2008. do 2016. te je bio obilježen čestim i ozbiljnim incidentima.

Za napad dobio devet mjeseci uvjetno

Zbog samog napada, ali i dokaza o ranijim prijetnjama, Općinski sud u Pazinu je Lučića prije manje od tri mjeseca nepravomoćno osudio na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Maksimalne kazne predviđene za nedjela koja je počinio kreću se od tri do šest godina. Otegotne okolnosti su Lučiću bile te da ne poštuje pravni sustav i da se ponaša na društveno neprihvatljiv način, no sudac je, zbog činjenice da on dotad nije bio osuđivan, da je otac dvoje djece i branitelj, odlučio dati uvjetnu kaznu.

Ako Lučić bude osuđen zbog iznude i nanošenja teških tjelesnih ozljeda, a nepravomoćnu presudu za napad u Dugoj Uvali potvrdi viši sud, Lučić će morati odležati dodatnih devet mjeseci zbog onoga što je učinio 2016.