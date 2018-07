SPLITSKA POLICIJA TRAGA ZA VETERANOM S KULTNE RATNE FOTOGRAFIJE: Nakon svađe ženi zario nož u trbuh

Hrvatski branitelj i pripadnik Prve gardijske brigade ‘Tigrovi’ osumnjičen je da je nožem nanio ozljede opasne po život svojoj partnerici.

Splitska policija traga za 46-godišnjim Petrom Dukarićem, koji je nožem napao svoju 56-godišnju partnericu u srijedu, oko 5.10, u Kaštel Gomilici, piše Slobodna Dalmacija.

Prema prvim informacijama, do uboda je došlo tijekom svađe, a žena je zadobila ubodnu ranu gornjeg dijela abdomena te je u smrtnoj opasnosti prevezena u KBC Split. Odmah je operirana te je u srijedu poslijepodne bila izvan životne opasnosti. Policija je neposredno nakon događaja znala identitet napadača, ali je on pobjegao i bio im je nedostupan.

Kultna fotografija

Petru Dukarić bivši je pripadniku Prve gardijske brigade “Tigrovi”, koji je poznat postao zbog jedne od najpoznatijih fotografija iz Domovinskog rata.

Fotografija je snimljena u u Starom Grabovcu nedaleko od Novske krajem 1991. godine, kada je imao 19 godina. Petar je stajao na tenku, ispred Mjesnog doma na čijem je zidu netko bojom ranije napisan grafit Guns N’ Rosesa, iza teškog mitraljeza, s trakom oko glave i cigaretom na usnama spreman zapucati prema neprijateljskim položajima od kuda je tog trenutka krenuo napad.

Od fotografije je napravljen i antiratni plakat. Plakat je u središtu imao portret Petra Dukarića, a pri vrhu dodan natpis “Živi i pusti živjeti”, u engleskom originalu: “Live and let live”, parafrazirajući pjesmu poznate grupe “Live and let die”.

Deset sati nakon događaja, iz PU splitsko-dalmatinske su obavijestili kako se traga za počiniteljem. Kako su naveli, mole sve građane koji imaju saznanja o kretanju i boravku navedene osobe da ih dostave najbližoj policijskoj postaji, osobnim dolaskom ili pozivom na broj 192. Uz obavijest su priložili i fotografiju osumnjičenika.