LAŽNIM OGLASOM ‘ZARADILA’ POLA MILIJUNA KUNA: Obećala kredite pa uzela novac od 17 ljudi

Sedamnaest ljudi je povjerovalo u priču 34-godišnjakinje da će im ishoditi kredit ako unaprijed uplate novac, a ona je tako skupila ukupno 495.000 kuna

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici je podiglo optužnicu protiv 34-godišnjakinje zbog prijevare.

“Okrivljenu 34-godišnjakinju teretimo da je od listopada 2016. do ožujka 2018. godine na internetu objavila oglas da posreduje u ishodovanju kredita kod dviju banaka, na koje se javilo sedamnaest osoba s područja čitave Republike Hrvatske”, priopćili su iz Odvjetništva i dodali kako je žena žrtvama rekla da joj za ishođenje kredita unaprijed uplate novac.

Tužitelji su naveli da je bilo očito kako neće nikome ishoditi kredit jer nema nikakve ovlasti za to. No, to žrtve nisu znale te su joj uplatile ukupno 495.000 kuna. Optužnica je upućena na Općinski sud u Koprivnici.