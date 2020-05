KVARNER ZAVIJEN U CRNO, HRVATSKA SE OPRAŠTA OD VELIKOG VINARA: ‘Duša mi se grči, izgubili smo divnog čovjeka i oca dvanaestoro djece’

‘Nije imao ništa čime bi ugodio sebi; vjerovao je u snagu obitelji, ali i rado okupljao kolege, nesebično dijelio ideje; primjerom pokazao kako turizam i poljoprivreda trebaju ići ruku pod ruku’, samo je jedna od brojnih oproštajnih poruka

Na otoku Krku, u mjestu Vrbnik, u petak 19:40 u teškoj prometnoj nesreći, poginio je Franjo Toljanić, svjetski poznat vinar i ugostitelj, otac dvanaestero djece.

Rezultati očevida još nisu objavljeni pa još nisu poznati uzroci nesreće u kojoj je Toljanić poginuo pri padu s motora, no brojni prijatelji, suradnici i obitelj opraštaju se od poduzetnika za kojeg imaju samo riječi hvale.

‘Nije imao ni vile ni jahte ni luskuzne automobile’

„Nije imao ni vile ni jahte ni luksuzne automobile, ništa čime bi ugodio sebi. Vjerovao je u snagu obiteljskog zajedništva, ali i rado okupljao kolege, nesebično dijelio ideje, bio je inicijator stvaranja klastera malih obiteljskih hotela otoka Krka i potpornih djelatnosti. Svojim primjerom je pokazao kako poljoprivreda i turizam trebaju ići zajedno, “ruku pod ruku” kao nerazdvojna cjelina. Franjo je bil pravi muž i čovičina.” napisao je u svojoj objavi na Facebooku njegov veliki prijatelj i suradnik Nedo Pinezić.

“Dragi naš Franjo, neizmjerno sam tužan i duša mi se grči, izgubili smo velikog vinara, poduzetnika i hotelijera, divnog čovjeka i oca dvanaestero djece. Čuli smo se posljednjih mjeseci nekoliko puta tjedno, savjetovali jedno drugog u ovoj situaciji… Bol je u našim srcima, iskrena sućut brojnoj obitelji i rodbini”, prenosi RiPortal riječi jednog od brojnih prijatelja preminulog Franje Toljanića.

Kada je razvio vinarstvo, bacio se na ugostiteljstvo

RiPortal ističe i kako je Toljanić nastavio posao kojeg je pokrenuo njegov pokojni otac, te je s dvama sestrama i njihvim obiteljima, osim kao proizvođač vrhunskog vina Žlahtnije postao i uspješan ugositelj. Vodio je poznate obiteljske vinarije Gospoja, vinoteke Gospoja te pizzeriju i konobu Žlahtina te vinotel. Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA 2018. godine dodijelio mu je prestižnu nagradu za menadžera godine. Zapošljavao je pedesetak ljudi, u sezoni i znatno više.

‘Novi poslovi i nova djeca su sreća, motiv, poticaj, blagostanje’

Koliko je usprkos velikom poslovnom uspjehu ostao skroman, najbolje pokazuje veliki intervju kojeg je 2017. dao za Novi list. Ispred svega uvijek mu je bila obitelj.

„Divim joj se. Najmanje polovinu svojih najboljih godina života provela je u trudnoći. I ma kako golema većina ljudi na to gledala s čuđenjem i nevjericom, moja je Katarina iznimno zadovoljna žena. Naprosto sretna je što imamo jedanaestero djece i što će, Bogu hvala, u drugoj polovici siječnja na svijet, nadamo se kao i do sada sretno i zdravo donijeti i dvanaesto dijete“, opisao je tada najnoviju prinovu u svojoj obiitelji, i suprugu koju je upoznao još u srednjoškolskim danima,

Posao, kojeg je vodio toliko uspješno, za njega je bila ljubav i strast, te nikada nije bio vođen pohlepom.

„Kad bismo razgovarali konvencionalnim rječnikom – pa zar mislite da je meni baš potrebno da u svojoj 44. godini čeznem za plačem malog djeteta? Ili da moja Katarina nakon jedanaestero djece sada iščekuje i dvanaesto? Nije, naravno da nije. Ali je lijepo. Kao i svaki put do sada. I baš kao što mi nakon ostvarenja sna, kapitalne investicije u vinotel »Gospoja« čija je vrijednost 35 milijuna kuna, ne treba da se i dalje kreditno zadužujem za nove investicije s kojima želim mijenjati ustaljene predodžbe kako se u hrvatsku poljoprivredu ne isplati investirati, ja to činim. Jer mene i moju obitelj to veseli“, rekao je, zaključujući kako su „novi poslovi i nova djeca su sreća, motiv, poticaj, blagostanje duha“.