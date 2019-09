KUHARICE U ŠKOLI OPTUŽILE KOLEGU ZA SPOLNO ZLOSTAVLJANJE I MALTRETIRANJE: Novinari razotkrili urotu? Nadzorne kamere otkrile su nešto iznenađujuće

Dvije kuharice su optužile svog kolegu za maltretiranje i spolno zlostavljanje na radnom mjestu, a školski videondzor im nije ništa od toga dokazao; štoviše, jednu od njih je uhvatio u krađi i to u trenutku dok je u školu dolazila policija

Nakon što je u javnost procurila priča o zlostavljanju dviju kuharica u Osnovnoj školi Pavleka Miškine u Zagrebu, novinari Provjerenog otkrili su kako je navodni zlostavljač najveća žrtva dviju žena koje su se urotile protiv njega, lagale i krale. Za to postoje čvrsti dokazi, a najeklatantniji je snimka nadzorne kamere iz kuhinje.

“Sve je krenulo 2012. godine, nakon što je ravnateljica zaposlila kuhara. Nakon toga je odmah krenuo na mene. U WC-u je lupao po vratima, hvatao me za prsa i stražnjicu te je govorio da je bosanska stražnjica tvrda. Kad bih nosila lonac, on bi me primio za prsa, a dok sam bila na sudoperu i prala suđe, on bi se primio za prsa i češao se o mene”, rekla je Mara, pomoćna kuharica u školi i dodala kako ju je gurno toliko jako da je pala na pod, nakon čega je otišla kod ravnateljice, koja ju “nije ni htjela primiti”.

Podaci govore drugo

No pisani tragovi tu izjavu demantiraju. Dapače, kuharica i pomoćna kuharica sa svojom sindikalnom predstavnicom došle su kod ravnateljice i prijavile da se taj događaj dogodio. No nisu to prijavile odmah, već mjesec dana kasnije.

“Na moje pitanje zašto me tada nisu obavijestile, pozvale policiju ili išle k doktoru, nije bilo odgovora. One ne znaju zašto to nisu napravile, ali tvrde da se to dogodilo”, kaže ravnateljica škole Vesna Vrbanović Janičić, koja je unatoč tomu izdala kuharu preventivno upozorenje.

Mara govori kako su se kuharovi nasrtaji događali 2012., 2013. i 2014. godine, no škola zbog obnove i dogradnje nije radila u školskoj godini 2013./2014., a tada ona i kuhar nisu radili zajedno. No, to je nije spriječilo da piše prijave drugim institucijama, često navodeći kuharicu kao svjedokinju. Zbog toga je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrdila da škola mora poduzeti više u zaštiti pomoćne kuharice.

Konstantne prijave

Stoga je uveden videonadzor, no prijave nisu prestajale, pa je u školi često boravila i inspekcija. Pomoćna je kuharica jednom prijavila da je kuhar pjevao prostačke pjesme i hvatao se za intimne dijelove pred učiteljima i djecom.

“Nakon tog događaja pregledala sam snimke kamera od tog i još dva prošla dana te sam ustanovila da su to bila normalna tri radna dana”, rekla je ravnateljica škole, dodavši da je zatražila očitovanje pomoćne kuharice, koja je tada otišla na bolovanje.

Prijave su se nastavile i 2017., no tada je pravobraniteljica odlučila da je škola učinila sve što je bilo u njenoj moći. Zbog toga je previđeno i mirenje, no kuharica i njena pomoćnica su to odbile.

“Mi smo rekle da ćemo se mi njoj obratiti putem odvjetnika kada sve bude zakazano. I ona nije više ništa tražila niti smo dobile kakav službeni dopis od nje”, rekla je pomoćna kuharica, koja je tužila školu za diskriminaciju i uznemiravanje. No, videonadzor nije potvrdio ništa od toga, ali je zato raskrinkao njenu kolegicu.

Uhvaćena na djelu

“Prilikom moje jedne provjere kuhinje ustanovila sam da je zapravo kuharica spakirala dosta vrećica i da je to planirala odnijeti kući”, rekla je ravnateljica škole.

Videonadzor pokazuje da je došla prije radnog vremena na posao te odnijela namirnice prema ormarićima za osoblje na zamjeni. Potom je meso odnijela u kuhinju, kako bi maknula foliju, a zatim je s vrećicom ponovno krenula prema ormarićima. U tom je trenutku pozvana policija, a kuharica je s mesom otrčala prema kontejnerima za smeće.

Kuharica Mirjana Mikša tada sve demantira, no policija je u kontejneru pronašla meso, zbog čega je Mikša dobila izvanredni otkaz. Istovremeno je počeo sudski spor kojeg je pomoćna kuharica Mara pokrenula zbog uznemiravanja i diskriminacije i to pet godina nakon što se to navodno dogodilo. Sudski spor je izgubila, pa je protiv kuhara podnijela kaznenu prijavu za nasilničko ponašanje, što je također odbačeno.

Sudske peripetije

No, Mara se žalila višem sudu, a svjedoci su joj bili bivša ravnateljica, učitelj koji je dobio zabranu ulaska u kuhinju i učitelj koji je u rodbinskoj vezi s njezinim suprugom i ujedno pretendent za mjesto ravnatelja. Na kraju je pravomoćno odlučeno da je bila uznemiravana, ali ne i seksualno zlostavljana, zbog čega joj škola mora isplatiti 20.000 kuna odštete.

Škola se na to žalila, pa je cijeli slučaj sada na Vrhovnom sudu. Učitelji i djeca su stali uz kuhara, koji je navodno otkrio malverzacije u radu kuhinje i krađu, zbog kojih je kuhinja bila u minusu. Kada je to prijavio započele su optužbe, a kuhinja sada radi u plusu.

“Dosta je više. Naš je kuhar imao hrabrosti prekinuti malverzacije u kuhinji i tako školi uštedjeti novac”, rekla je Sandra Huzjak, učiteljica u školi.

I dok Vrhovni sud ne donese odluku, Maru njeno radno mjesto čeka, a ona kaže da će doći tek kada se maknu kuhar i ravnateljica. Kuharica Mikša tužila je školu tvrdeći da nije krala. Njihovi svjedoci su sada ili u mirovini ili u drugim školama. Kuhar je na kraju podigao tužbu za klevetu protiv svojih kolegica, jer uznemiravanje i seksualno zlostavljanje nisu isto.