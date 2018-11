KRVOPROLIĆE NA STRUGAMA – DAMIR KOJEG TRAŽI POLICIJA JAVIO SE IZ SRBIJE: ‘Ubojstvo je možda bilo namijenjeno meni’

“Susjedi su toliko dobri da vode tuđe živote, a ne svoje. Jednom sam napravio glupost i bio u zatvoru i sad mi to stalno nabijaju na nos. Na mene se i sumnja zbog te moje prošlosti. Ne znam što drugo da vam kažem osim da se vraćam. Uskoro. I razgovarat ću s policijom”, rekao je Damir

U subotu ubijeni 77-godišnja Marica Minković te njezin posinak, 51-godišnji Siniša Minković. U kasnim poslijepodnevnim satima nedjelje policija se vratila u Struge te provalila u stan čovjeka koji živi ulaz do u kući koja je podijeljena na dva stana, inače nećaka ubijene starice. Provalili su unutra, no nisu ga pronašli. Susjedi su kazali da je u vrijeme ubojstva otputovao u Srbiju gdje mu živi djevojka. Policija i dalje traga za ubojicom, a međuvremenu se Damir M. javio novinarima Jutarnjeg.

POLICIJA SE VRATILA U STRUGE: Sumnjaju da je ženu i njezinog sina ubio rođak koji živi vrata do, pobjegao je u Srbiju?

Dok policija traži nož i obavlja obavijesne razgovore, kontrolira bankovne račune uebijeinh i razgovara s izvorima, jedini s kojim još nisu razgovarali je upravo Damir.

Živjeli u istoj kući, vrata do

Radi se o nećaku žene koja je živjela u istoj kući, no u odvojenom stanu s drugim ulazom. O ubojstvo je, kazao je, doznao u autobusu kad mu se obitelj javila putem poruke.

“U šoku sam zbog svega. Posvuda se u medijima piše da sam osumnjičen za ubojstvo. Nisam kriv. Tetu sam zadnji put vidio prije nekoliko dana kad sam otišao kod nje po stare novine da nakurim peć. A tog 24. studenoga oko 7 sati ujutro sam otišao od kuće jer mi je u 8.10 sati s autobusnog kolodvora polazio autobus. Bilo je to vikend-putovanje koje sam planirao još u Njemačkoj. Ne mogu vjerovati da sam opet osumnjičen, i to za nešto što nisam napravio. Strah me da je to što se tamo dogodilo zapravo bilo namijenjeno meni zbog moje prošlosti. S tetom Maricom sam bio u dobrim odnosima. Da, znao sam od nje posuditi novac, nikad više od 50-ak kuna. Nikad nije tražila da joj ga vratim”, rekao je Damir M. koji se i dalje nalazi u Srbiji.

‘Susjedima sam trn u oku’

Na pitanje novinara kako je moguće da susjedi o bankovnim računima njegove tete i nećaka sve znaju kao i iscrpne detalje njegove, ne tako zavidne prošlosti, kratko je rekao kako je on “susjedima trn u oku i da svašta pričaju”.

“Susjedi su toliko dobri da vode tuđe živote, a ne svoje. Jednom sam napravio glupost i bio u zatvoru i sad mi to stalno nabijaju na nos. Na mene se i sumnja zbog te moje prošlosti. Ne znam što drugo da vam kažem osim da se vraćam. Uskoro. I razgovarat ću s policijom. Čuo sam se s odvjetnikom jer je to najbolje što mogu napraviti u ovoj situaciji.

Što se tiče ušteđevine i bankovnih kartica, nikad nisam dizao tetin novac niti sam plaćao njezinom karticom. To je uvijek radila moja kuma. Meni, pak, nekad financijski znaju pomoći roditelji. Ali samo kad mi doista zatreba jer ne volim posuđivati novac”, uvjerava Damir. M.

Kaže kako ne zna jesu li mu teta i njezin posinak primali prijetnje, no navodi kako im je znao dolaziti neki čovjek, no da ne zna tko je on ni što je htio.

“Teta je Sinišu često gnjavila, stalno se derala na njega. Tjerala ga je da ide ranije spavati da bi ga onda jako rano ujutro budila. Motive ne znam jer ja odem rano na posao. Uglavnom im je svraćala rodbina u kuću”, rekao je i naglasio kako se nakon svega boji za vlastiti život.

Priznao je da se nakon što je izašao iz zatvora 2014. zamjerio jednom dečku. “Jesam, radi bivše djevojke i radi toga sam bio šest mjeseci u zatvoru. Potom mi je 2015. ispred kuće netko zapalio auto, a počinitelj do danas nije otkriven.

Inače, 2009. dobio sam sjekirom po glavi, to je bio pokušaj ubojstva. Tako da više ništa ne znam kome sam se zamjerio i zašto. I da, bojim se. Ne znam jel’ ubojstvo bilo namijenjeno meni”, pita se.

Ubijena Marica bila je u mirovini i imala zdravstvenih problema te se teško kretala, dok je njezin posinak bio osoba s posebnim potrebama. Živjeli su od mirovine po pokojnom ocu i socijalne pomoći, a mrtve ih je pronašao susjed. Žena je bila u lokvi krvi na podu dnevnog boravka, dok je Siniša pronađen prerezanog grkljana na krevetu spavaće sobe.