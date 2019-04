KRVOLOČNA SPLITSKA BANDA UČILA JE OD NAJOPAKIJIH MAFIJAŠKIH FILMOVA: Otkriveno kako su oteli i zvjerski mučili ljude

USKOK proširio istragu protiv osmero osumnjičenih s područja Splita zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode u sastavu zločinačkog udruženja

Nakon što je splitska policija u suradnji s USKOK-om na razbila kriminalnu skupinu na području Splita, čiji se članovi sumnjiče za počinjenje teškog ubojstava, ubojstva u pokušaju, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, oštećenja tuđih stvari, prijetnje i otimanje, USKOK je na svojim internetskim stranicama objavio da je proširio istragu protiv osmero osumnjičenih zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode u sastavu zločinačkog udruženja.

“Nakon što je 8. ožujka 2019. doneseno rješenje o provođenju istrage protiv osmero okrivljenika, USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o proširenju istrage protiv osmero hrvatskih državljana (1985., 1990., 1998., 1996., 1987., 1978., 1991., 1997. ) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode u sastavu zločinačkog udruženja. (3. 4. 2019.)

Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od srpnja 2018. godine do 6. ožujka 2019., na području Splita i Kaštela, u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi pribavljanja nepripadne imovinske koristi za sebe i druge na način da su od raznih osoba i pripadnika drugih kriminalnih grupacija sa šireg splitskog područja, prijeteći da će njih i bliske im osobe tjelesno ozlijediti i usmrtiti, tražili da im predaju određenu imovinu. Sukladno planu i dogovoru, I. i II. okr. su birali osobe od kojih će se oduzeti imovina, a ostali okrivljenici su postupali po njihovim uputama i nalozima.

Prijetili pištoljem, udarali i pljačkali

Tako je II. okr. 1. kolovoza 2018. u svoj stan pozvao jednu osobu gdje ih je dočekao XI. okr. s pištoljem II. okr. koji ga je uperio u tu osobu, a ubrzo su u stan stigli i IV., V. okr. i još jedna zasad nepoznata muška osoba, nakon čega je V. okr. osobi koju je II. okr. pozvao u stan gurnuo pištolj u usta, a potom ga pištoljem udario u potiljak, dok je IV. okr. toj osobi s ruke skinuo zlatnu narukvicu, uzeo mu mobitel, torbicu s osobnim dokumentima i ključeve dva osobna automobila, a XI. okr. je iz torbice uzeo 2.000,00 kuna.

Okrivljenici su zatim tu osobu udarali po glavi i nogama, a potom su ga odnijeli u kupaonu gdje su ga polijevali hladnom i vrelom vodom govoreći mu da je X. okr. dužan 80.000 eura i tražeći da umjesto njemu njima plati 30.000 eura i da na nekoga od njih prepiše dva automobila. Nakon što je navedena osoba kazala da im ništa ne duguje, okrivljenici, kojima se pridružio i X. okr., su ga nastavili udarati nogama i rukama uz prijetnju da će ga ubiti ako ne učini što od njega traže.

U strahu da ne budu otkriveni II., IV., V. i X. okr. su osobu odvezli na drugu lokaciju, dok je XI. okr. ostao u stanu da počisti tragove krvi. Nakon što su okrivljenici osobu odvezli na drugu lokaciju gdje su mu, uz stalno udaranje i prijetnje da će ga ubiti, pokazali šaht u koji će ga zatvoriti do sutradan kad će na jednog od njih prepisati vlasništvo dva automobila, platiti im 30.000 eura i svaki mjesec im isplaćivati „plaću“ od 10.000,00 kuna, a u koju svrhu su tražili da od prijatelja posudi novac te da od brata zatraži podizanje kredita od 30.000 eura i preda im novac.

Potom su II., IV. i V. okr. automobilom V. okr. osobu odvezli do jednog caffe bara gdje je on od prijatelja preuzeo 20.000,00 kuna i predao ih drugookrivljeniku. Zatim su ga odvezli u blizinu gradskog groblja, a potom su ga, po uputi X. okr., odvezli u kuću X. okr. gdje su ga udarali i prijetili mu da će ga ubiti ako im ne preda novac i prepiše dva automobila. Zatim su se okrivljenici dogovorili da će osobu do sutradan zaključati u kuću X. okr. kad će ga prisiliti da im prepiše vlasništvo automobila i preda novac.

Bijeg kroz prozor

Nakon odlaska II., IV. i V. okr. osoba je iskoristila nepažnju X. okr. i pobjegla kroz prozor. Nadalje, I. okr. je tijekom prosinca 2018. godine jednoj osobi, čiji se sin nalazio u bijegu zbog pokušaja ubojstva, prijetio da će zajedno s II., V., IX. okr. i drugim pripadnicima zločinačkog udruženja ubiti njega i članove njegove obitelji ako im sutradan ne plati 5.000 eura. Ta je osoba, zbog straha za sebe i članove obitelji, I. okr. predala traženi iznos.

Nekoliko dana kasnije I. okr. je, sukladno dogovoru s II., V. i IX. okr., od iste osobe, uz navedene prijetnje, ponovno zatražio da im plati još 5.000 eura, što je ta osoba i učinila te je navedeni iznos predala prvookrivljeniku. Desetak dana kasnije I. okr. je ponovno zatražio da im plati 10.000 eura kako ne bi ubili njegovu obitelj i njega, što je ta osoba i učinila te je traženi iznos predala prvookrivljeniku.

Nakon toga je nepoznata osoba 3. siječnja 2019. osobi od koje su okrivljenici tražili novac preko parlafona uputila prijetnje smrću, a potom je 27. siječnja 2019. prema parkiranom automobilu kojim se koristi sin te osobe ispaljeno više hitaca. Osim navedenog, II., V. i IX. okr. su, sukladno planu i dogovoru, 29. siječnja 2019. došli do kuće jedne osobe koja nije bila doma, nakon čega je tu osobu nazvao IX. okr. i zatražio da iste večeri dođe u jedan caffe bar.

Udario ga bokserom u glavu

Nakon dolaska te osobe u caffe baru su ga čekali II., V. i IX. okr., a zatim ga je IX. okr. pozvao da izađu van gdje ga je udario bokserom u predjelu glave uslijed čega je ta osoba pala na pod, nakon čega su ga udarali i II. i V. okrivljeni. Zatim su okrivljenici tu osobu uveli u caffe bar i rekli mu da oni preuzimaju sve dugove od jedne osobe te da im je dužan 30.000 eura.

Potom je tu osobu 2. veljače 2019. ponovno nazvao IX. okr. i zahtijevao da dođe do jednog disco cluba gdje su ga u automobilu čekali II., V. i IX. okrivljeni. Nakon ulaska u automobil okrivljenici su osobu udarali šakama u glavu prijeteći članovima obitelji i njemu da će ga ubiti ako im ne plati 30.000 eura koliko je navodno bio dužan jednoj osobi. Kad je ta osoba odbila platiti navedeni iznos, okrivljenici su ga nastavili udarati po cijelom tijelu te su potom zatražili da od poznanika posudi novac i preda im ga.

S obzirom da ta osoba nije uspjela pribaviti traženi iznos, zatražili su da im iste večeri donese novac koji ima doma i ostavi im ga u jednom caffe baru te da im do kraja mjeseca preda 2.000 eura i sve tako dok im ne isplati 30.000 eura. Potom je u navedeni caffe bar okrivljenicima odneseno i ostavljeno 1.000 eura.

Od osobe u bolnici tražili novac

Nadalje, od 25. prosinca 2018. do kraja veljače 2019. godine, nakon što je II. okr. 25. prosinca 2018. pokušao lišiti života jednu osobu, II. okr. je, sukladno dogovoru s V. i IX. okr., uputio XII. okr. da od te osobe, koja se nalazila u bolnici, zatraži da im plati 10.000 eura. Zbog straha za sebe, svoju obitelj i prijatelje ta je osoba od jedne osobe zatražila da mu donese 10.000 eura što je ta osoba i učinila, nakon čega je XII. okr. u bolnici preuzela traženi iznos i potom ga predala II. okrivljeniku.

Nakon izlaska te osobe iz bolnice u njegov je automobil ispaljeno više hitaca, a zatim su mu II. i V. okr. zaprijetili da se makne od jedne osobe jer imaju saznanja da je ta osoba platila njihova ubojstva te da on za tu osobu skuplja novac kojim bi ta ubojstva platio. Istoga dana dok se ta osoba nalazila u automobilu nasuprot jednog caffe bara pristupio mu je IX. okr. i držeći mu nož ispred lica zaprijetio da će ga ubiti ukoliko se ne makne od jedne osobe.”, piše USKOK u priopćenju.