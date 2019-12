‘KRVAVA NUŠA’ UBILA BIVŠEG: ‘Nije bila silovana, odnos je bio dobrovoljan, potom mu je zarila nož u vrat pa nazvala prijatelje i pitala za feštu’

‘Sud zaključuje da je došlo do spolnog ili sličnog odnosa u vozilu oštećenika, ali s obzirom da optuženica, dok je oštećenik spavao, mobitelom komunicira s D.H.M., što je neosporno utvrđeno na temelju ispisa poziva, unatoč iskaza ovog svjedoka koji je naveo da se toga ne sjeća, zaključuje da je odnos bio dobrovoljan, da optuženica nije u strahu jer pita je li društvo još na okupu i da se ne boji oštećenika’

Obrazloženje Županijskog suda u Varaždinu u presudi Nuši Bunić (23) za ubojstvo Nikole Tureka (30) 2017. Vrhovni sud prihvatio je gotovo u cijelosti, javlja Varazdinski.hr. Jučer je Vrhovni sud odbacio žalbu obrane okrivljenice te je prihvatio žalbu tužiteljstva pa je tako izrečena kazna djevojci povećana s 12 na 14 godina zatvora. U kaznu se računa vrijeme provedeno u pritvoru u kojem se Nuša Bunić nalazi od lipnja 2017.

Podsjećamo, Nuša Bunić optužena je da je 15. lipnja 2017. oko tri sata u noći na livadi na području Varaždina uz Dravu ubola nožem svog bivšeg dečka Nikolu Tureka i to s ciljem da ga usmrti. Nuša je Tureka ubola u vrat i tako mu prerezala karotidnu arteriju. Nakon toga djevojka je pobjegla s mjesta događaja, a Turek, iako teško ranjen, pokušao se automobilom odvesti do bolnice. No, njegovo krvarenje je bilo obilno pa je pao u šok te doživio moždani udar. Onesvještenog u automobilu pronašao ga je slučajni prolaznik. Nesretni Turek prevezen je u bolnicu, no od ozljeda je umro nakon dva dana.

Vrhovni sud: ‘Sponi odnos bio je dobrovoljan’

Ono što je utvrđeno jest da je te večeri bilo spolnog odnosa između osuđene Nuše Bunić i ubijenog Nikole Tureka. Međutim, Vrhovni sud je ustvrdio da se drugi dokazi ne poklapaju s tvrdnjama djevojčine obrane. U automobilu Nikole Tureka pronađeni tragovi sperme, no sud smatra da nije bilo prisilnog spolnog odnosa, prenosi Varaždinski.hr.

“Sud zaključuje da je došlo do spolnog ili sličnog odnosa u vozilu oštećenika, ali s obzirom da optuženica, dok je oštećenik spavao, mobitelom komunicira s D.H.M., što je neosporno utvrđeno na temelju ispisa poziva, unatoč iskaza ovog svjedoka koji je naveo da se toga ne sjeća, zaključuje da je odnos bio dobrovoljan, da optuženica nije u strahu jer pita je li društvo još na okupu i da se ne boji oštećenika. Životno bi bilo da bi u protivnom optuženica zvala policiju, roditelje, a ne prijatelja radi fešte”, zaključuje Vrhovni sud, baš kao što je zaključio i prvostupanjski sud.

Podsjetimo, obrana je tvrdila da je Turek Nuši prijetio nožem i tražio od nje ga se razodjene. Obrana navodi da je djevojka to učinila, no utvrđeno je da je ona na tajicama imala tragove slijevanja krvi. Vrhovni sud kaže da je Nuša tajice imala na sebi u vrijeme zadavanja ozljede oštećeniku, kao i graćice i grudnjak koji je odbacila, ali i tajice i nož dok se udaljavala s mjesta događaja. Upravo to po mišljenju Vrhovnog suda opovrgava obranu optuženice. Između ostalog, sperma je pronađena na gaćicama, što negira njenu tvrdnju da je odjeću morala skinuti dok joj je Turek prijetio nožem, stoji u presudi.

‘Nuša se Nikole nije bojala kao što tvrdi’

Nuša je nakon događaja imala ozljedu glave, prsnog koša o donjeg dijela leđa. Vrhovni sud je potvrdio mišljenje vještakinje sudske medicine koja je rekla da si površinsku ozljedu glave Nuša mogla zadati sama, dok je ozljedu leđa mogla zadobiti tijekom pada i udarca leđima o podlogu ili neku prepreku. Naveli su i da je optuženica spominjala tragove gušenja, no oni nisu nađeni. “Stoga prvostupanjski sud osnovano ne prihvaća njezinu verziju događaja”, potvrdio je Vrhovni sud. Sada pravomoćna presuda kaže da je Nuša sama inicirala sastanak s Turekom, a ona je sudu govorila da ga se plašila.

“Na temelju komunikacije optuženice i oštećenika mobiteom, a indirektno i iz iskaza svjedoka M.S., prvostupanjski sud utvrđuje da je do susreta kritične zgode došlo na inicijativu optuženice, da je susret bio dogovoren pa je stoga osnovan zaključak prvostupanjskog suda da se optuženica nije bojala oštećenika, kako tvrdi, jer u protivnom ne bi u ponoć izašla s njim i ušla u njegovo vozilo. Nije sporno da je oštećenik prethodno bio kod kuće i spremao se na počinak”, stoji u presudi Vrhovnog suda.

Ovime je potvrđen zaključak prvostupanjskog suda da je Nuša Bunić počinila ubojstvo s izravnom namjerom.

