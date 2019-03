KRIŽALI DESET PASMINA KAKO BI DOBILI ‘SUPERPSA’: Stručnjaci otkrili vjerojatni uzrok napada doge na bebu

‘Doge, kao i rotvajleri, jako su nepredvidive pasmine koje treba s velikim oprezom držati u blizini djece jer oni bez problema mogu napasti vlasnika ili nekoga iz obitelji. U ovom napadu najvjerojatnije je psu došlo do neke malfunkcije u mozgu gdje se on počeo osjećati ugroženo zbog mirisa djeteta te ga percipirao kao plijen’

Argentinska doga je pas koji je nastao u argentinskom laboratoriju miješanjem čak deset različitih pasmina. Tvrde to kinolozi i uzgajivači te pasminekoji nadalje navode da se radi o snažnoj životinji koja može doseći težinu od 40 do 60 kilograma i koja se često koristi u lovu na veliku divljač, piše Jutarnji list.

Pritom ističu kako su jako zaštitnički nastrojene prema vlasnicima, te da imaju vrlo nizak prag tolerancije prema drugim psima. Upozoravaju i da s njima treba postupati s velikom odgovornošću i disciplinom.

Nepredvidive pasmine

Komentiraući slučaj iz Repaša, kada je pas izgrizao 39 dana staru bebu, veterinarka Silvija Rakočević ustvrdila je kako je branio svoj terotorij.

“Doge, kao i rotvajleri, jako su nepredvidive pasmine koje treba s velikim oprezom držati u blizini djece jer oni bez problema mogu napasti vlasnika ili nekoga iz obitelji. U ovom napadu najvjerojatnije je psu došlo do neke malfunkcije u mozgu gdje se on počeo osjećati ugroženo zbog mirisa djeteta te ga percipirao kao plijen. To se naziva teritorijalna agresivnost i u takvim situacijama pas ne prepoznaje da je u pitanju dijete vlasnika”, kazala je za Jutarnji list Rakočević.

‘Nije uspostavljen dobar odnos između psa i djeteta’

Arsenio Ilić, koji već pet godina uzgaja argentinske doge, kaže da su puno agresivnije od drugih pasa, no kaže da nisu opasni za ljude ako su dobro odgojeni.

Cijena kvalitetne argentinske doge kreće se oko 5000 kuna i pasmina nije toliko zastupljena u Hrvatskoj, a prema zakonu nije dozvoljeno da ih se koristi za lov, kojem je inače prvotno namjenjena.

Bojan Mataković, tajnik Saveza, smatra kako je do incidenta u Repašu došlo zbog neznanja vlasnika.

“Bez potpunih podataka teško je dati točnu procjenu, no poznato je da je za takve pse potrebna čvrsta ruka i odgovoran vlasnik koji će znati postaviti autoritet. U ovom konkretnom slučaju vlasnici vjerojatno nisu postavili dobar odnos između psa i djeteta, što je rezultiralo ovim incidentom”, kazao je Mataković.