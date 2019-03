KRISTININA MAJKA NEZADOVOLJNA PRESUDOM: ‘Mene olakotna okolnost ne zanima. Za njega je to malo, a i oni su trebali u zatvor’

‘Trebali su svi u zatvor. Očekivala sam da će Komšić dobiti dvije godine i četiri mjeseca, a ostali po dvije godine. Ovih godinu i pol za Komšića je malo. Sud je njihove godine uzeo kao olakotnu okolnost, ali to mene uopće ne zanima’, kazala je Vesna Krupljan, majka ubijene Kristine

Danas je na Općinskom sudu u Zagrebu izrečena prvostupanjska presuda Davidu Komšiću i njegovim prijateljima, braći Arjanu i Armendu Rexhepiju te Filipu Filipoviću koji su proglašeni krivima za otmicu i napad na Komšićevu djevojku Kristinu Krupljan potkraj studenog 2016. godine na Bukovačkoj cesti u Zagrebu.

Sutkinja Ana Kovačević Komšića je bezuvjetno osudila na godinu i pol dana zatvora, dok su njegovi suokrovljeni sudruzi dobili uvjetne kazne: Arjan Rexhepi godinu dana s petogodišnjim rokom kušnje, a Armend Rexhepi i Filipović svaki po 11 mjeseci zatvora, uvjetno na 4 godine.

‘Nisu im trebali suditi kao mlađim punoljetnicima’

Komšić je tri mjeseca kasnije brutalno ubio Kristinu Krupljan zadavši joj čak 88 uboda nožem i za taj bestijalni zločin lani u travnju nepravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora. On je inače na izdržavanju 14-mjesečne zatvorske kazne u Lepoglavi jer je u travnju 2016. godine skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo jedan pješak.

Današnjom presudom, Komšić i trojica njegovih prijatelja moraju oštećenoj Kristininoj majci, Vesni Krupljan, nadoknaditi 46.495 kuna. Ona, pak, nakon današnjeg izricanja presude na Općinskom sudu u Zagrebu kazala kako je i Komšićeve prijatelje trebalo poslati u zatvor, a ne ih osuditi na uvjetne kazne.

“Trebali su svi u zatvor. Očekivala sam da će Komšić dobiti dvije godine i četiri mjeseca, a ostali po dvije godine. Ovih godinu i pol za Komšića je malo. Sud je njihove godine uzeo kao olakotnu okolnost, ali to mene uopće ne zanima. Nisu im trebali suditi kao mlađim punoljetnicima. Usvojili su naš odštetni zahtjev jer šteta je bila na autu, mobitel su joj uzeli tako da, dobro da su i to usvojili”, kazala je Vesna Krupljan za 24 sata.

‘Sad bi joj bio rođendan… sve mi to teško pada’

Najavila je da će se s odvjetnikom savjetovati oko eventualnog podizanja žalbe na presudu u slučaju da Komšiću kazna bude smanjena. Također, kazala je kako očekuje da će Komšić i ostala trojica također uložiti žalbe na presudu. Opisala je i kako proživljava vrijeme nakon što joj je Komšić brutalno ubio kćer.

“Nedavno je bila godišnjica Kristinina ubojstva. Ti mi dani teško padaju. I sad 28. ožujka će joj biti rođendan… I to isto teško pada, sve mi teško pada – Uskrs, Božić, Nova godina. Na takav način to napraviti, to mi ne ide u glavu”, kazala je za 24 sata.

