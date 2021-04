KREĆE LI SAD OBRAČUN NARKOBANDI? ‘Roba nije došla do odredišta, zasigurno će tražiti gdje je došlo do greške’

Po svim parametrima, Hrvatska je jedna od najsigurnijih svjetskih zemalja, rekao je Milina

Gost RTL-a Danas bio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je komentirao nedavnu rekordnu zapljenu droge u luci Ploče te kako se Hrvatska bori protiv krijumčara kokaina.

“Što se tiče samih detalja, ne možemo govoriti o operativnim podacima, mogu ponoviti da se kriminalističko istraživanje u tom predmetu nastavlja, no ovaj slučaj moramo promatrati i u širem smislu, znači trgovine drogama u europskim pa i svjetskim razmjerima”, odgovorio je Milina.

Upitan ima li saznanja gdje je trebala ta droga ići i kako napreduje istraga, rekao je da javnost ne mogu upoznati s operativnim podacima te da će izvijestiti kada dođe vrijeme za to.

KAKO SU PALI RAVNATELJ VJERSKOG VRTIĆA I JOŠ 9 DILERA: Čak 66 policajaca sudjelovalo u kompleksnoj akciji razbijanja narkobande u Zaprešiću

Nužna je međunarodna suradnja

Nakon zapljene, Milina kaže da se može očekivati preispitivanje situacije u krim miljeu i tražiti odgovornost izvršitelja. “Međutim vidljivo je da je policija reagirala, roba nije došla do odredišta i to je najbitnije. Zasigurno je da će u krim miljeu tražiti gdje je došlo do greške”, rekao je na pitanje trebamo li sada strahovati od međusobnih obračuna narkobandi.

Istaknuo je da je krijumčarenje kokaina trend na svjetskoj razini i da je nužna međunarodna suradnja. “Naši kolege su već dobro pozicionirani i cijenjeni i na europskoj i svjetskoj razini. Bili su i nositelji određenih kriminalističkih istraživanja, sjećate se akcija, Familia, Fakuša…Bilo je i zapljene skoro dvije tone kokaina na europskoj i na drugim destinacijama. To su transnacionalni razmjeri”.

Policija nije fokusirana samo na luku Ploče jer, kaže Milina, svaka luka koja ima kontejnerski promet moguća je luka krijumčarenja svih vrsta roba. “Vidjeli ste velike zapljene na europskoj razini. Pokušavaju se naći novi putevi, nove luke krijumčarenja narkotika”.

NOVI DETALJI OKO ZAPLJENE KOKAINA MEĐU BANANAMA U LUCI PLOČE: Otkriveno je tko je naručio pošiljku

Fokus na kriminalne organizacije

Milina je rekao da je koronavirus Itekako utjecao na opće stanje kriminaliteta. Što se tiče same distribucije droga i velikih kriminalnih organizacija imali su male poteškoće u početku pandemije, no ubrzo su se aktivirali različiti lanci i mi bilježimo izuzetne rezultate, ali i kaznena djela proteklih pet godina, Međutim, moram naglasiti da bilježimo 59 kaznenih djela što se tiče kriminalističkih udruženja, mi smo fokusirani na kriminalne organizacije.

Smatra da je Hrvatska sigurna zemlja. “Itekako je sigurna zemlja. Mi smo objavili prošli tjedan, imamo izuzetno dobre pokazatelje i učinkovitost, preko 70 posto razriješenosti kaznenih djela, imamo neke parametre i pokazatelje koji itekako utječu na subjektivni osjećaj sigurnosti građana, recimo teške krađe kojih je prvi put ispod 10 tisuća. Najmanji broj razbojništava, 521… najmanji broj krađe motornih vozila.

No, povećane su one brojke organiziranog kriminaliteta, korupcije tako da je Hrvatska sigurna zemlja, i dalje ćemo raditi sa svim partnerima što se tiče prevencije svih oblika kriminaliteta. Tako da po svim parametrima, Hrvatska je jedna od najsigurnijih svjetskih zemalja”, smatra Milina.

DUBROVAČKA POLICIJA ZAPLIJENILA OGROMNU KOLIČINU KOKAINA: Navodno je riječ o nekoliko stotina kilograma; Sutra iznose detalje