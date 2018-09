KRAPINSKE TOPLICE – UTOČIŠTE ZA OSUĐENE ZLOČINCE: Silovao maloljetnicu, ali je branitelj pa je, umjesto u Remetincu, jedan dio kazne služio u termama

Presuda ne znači baš ništa jer im ministarstvo branitelja može odobriti liječenje

Tomislav Merčep, pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog smaknuća 43 civila koje su ubile njegove postrojbe, umjesto u zatvorskoj ćeliji dio kazne služi u Krapinskim Toplicama. Tomo Medved, ministar branitelja u tome nije vidio ništa sporno jer su to preporučili liječnici te kako on to podržava kada je riječ o hrvatskim braniteljima.

No izgleda da u Krapinskim Toplicama, točnije u Aqua Vivae, ne služe kaznu samo osuđeni ratni zločinci, nego i silovatelji; naravno, ako su bili branitelji. Kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, Cvijeto Antunović, najodlikovaniji vojnik dubrovačkog područja, koji je u 2017. pravomoćno osuđen zbog silovanja maloljetne djevojke iz Češke, umjesto u ćeliji u Remetincu, dva je tjedna kazne ovoga ljeta služio u toplicama.

I to je odobrio Medved, i to naravno, iz zdravstvenih razloga.

Zakon ih stavlja iznad presude?

“Liječenje gospodina Cvijetka Antunovića odobreno je Odlukom o financiranju troškova bolničke medicinske rehabilitacije od 2. kolovoza ove godine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u razdoblju od 14. do 28. kolovoza 2018. godine,” stoji u odgovoru.

Ministarstvo branitelja, koje je izgleda iznad sudske vlasti, tako se poziva na članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji propisuje da pravo na liječenje mogu ostvariti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima su rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, u slučajevima ako im je rehabilitacija potrebna radi poboljšanja zdravstvenog stanja.