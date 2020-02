‘KRALJ LIMUZINA’ KRIJUMČARIO AUTE ZA HRVATSKI JET-SET: Inja Bašić vodio je unosao biznis, druga u zapovjednom lancu bila je supruga

Ivan Inja Bašić je zajedno s još 10 ljudi uhićen početkom prosinca zbog toga što je državu, svojim trgovanjem luksuznim vozilima ispod cijene, oštetio za višemilijunske iznose, utajivši PDV i ne plativši carinu

Moć crnog tržišta jugoistočne Europe u pravom se svjetlu pokazala uhićenjem Ivana Inje Bašića i njegovih suradnika zbog utaje poreza. Dugo se u kuloarima govorkalo o tome tko za pristojnu cijenu nudi potpuno nove Mercedese, BMW-e, Land Rovere, pa čak i jurilice poput Ferrarija ili Lamborghinija, piše tjednik Express.

Svi putevi su vodili u Bašićevu tvrtku Click Motors, preko koje je on u više od 20 godina, samo naizgled legalno, uvozio luksuzna vozila iz Europe. Reklama mu, pritom, nije trebala. Za njega su govorili klijenti, čiji je popis podulji. Tako su njegov “salon” posjetili Zlatko Dalić, Nenad Bjelica i liječnik Saša Janković, kupivši pritom BMW-e; Nikky Arthur Vuksan i Ivan Bulat kod njega su nabavili Mercedese; nogometni menadžer Marko Naletilić je kupio Range Rover, investitor Kristijan Floričić Porsche Cayenne, a zlatar Zlatko Dodić Audi A5, kao i Zoran Pripuz.

Akcijom PNUSKOK-a su uz Bašića uhićeni njegova supruga Senka te Bernard Budin, Robert Čarapina, Damir Mitar, Ivan Gavran, Dinko Škiljan, Stjepko Čović, Dinko Plejić, Ivica Zmiša i Krešimir Vidović. Istraga, na kojoj je radilo 80-ak policajaca, bila je samo dio koordinirane akcije Europola, u kojoj su istodobno pretresane tvrtke iz Njemačke i Češke. Zasad je obuhvaćeno 35 luksuznih automobila vrijednih 1,6 milijuna eura. Šteta nastala utajom PDV-a i carine Hrvatskoj iznosi najmanje tri milijuna kuna.

Sva zaplijenjena vozila pripast će državi, koja će potom odlučiti što će s njima. Oni koji su već kupili aute, barem zasad, mogu biti mirni. Oni su slučajne žrtve organizirane kriminalne skupine koju su istražitelji tek počeli razotkrivati. Naime, akcijom su obuhvaćeni samo poslovi od početka 2018. do danas, a što je bilo prije tek se treba otkriti. U tome bi PNUSKOK-u trebali pomoći drugi osumnjičenici te gomila zaplijenjene dokumentacije koja bi trebala dokazati sumnje u pranje novca, utaju poreza i carine, krivotvorenje dokumenata i ilegalan transport vozila.

UHIĆEN JEDAN OD NAJPOZNATIJIH TRGOVACA LUKSUZNIH VOZILA: Kupovali su ih nogometaši, odvjetnici, ali i kriminalci

I ranije ‘griješio’ s automobilima

Ivan Bašić, kao i neki drugi uhićenici, nije čovjek bez grijeha. Otprije mu u dosjeu stoji udruživanje za kaznena djela, krivotvorenje isprava i tešku krađu. Bio je i član i zloglasne skupine koju je vodio umirovljeni pukovnik i ratni zapovjednik 73. bojne Vojne policije Željko Maglov. Krajem devedestih je bio oslobođen optužbi za krijumčarenje automobila u toj skupini, a kasnije je taj biznis legalizirao i nastavio mirno živjeti.

Nakon ispitivanja Bašićima i Mitru je određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, a Budinu, Čarapini, Gavranu, Škiljanu i Plejiću zbog opasnosti da ne ponove djelo i utječu na svjedoke, među kojima bi mogla biti i trojica koja su priznala sva djela, među njima i Stjepko Čović.

“Njega terete samo za jednu točku i on je priznao da je dužan oko milijun kuna PDV-a. On je inače mesar, došao je u poslovne probleme i počeo prodavati vozila s jednom osobom iz BiH povezanom s ovim slučajem. Dio PDV-a je platio, a dio nije”, rekao je njegov odvjetnik Velimir Došen.

Na internetskim stranicama Click Motorsa je navedeno 79 neprodanih, redom luksuznih automobila, čak i jahta. Iako je Bašić bio okružen luksuzom, carstvo mu se brzo srušilo. Izvori koji su za Express ispričali detalje njegova života tvrde da je on bio toliko siguran u svoje poslovne modele da sve dokumente, novac, aute i moć uopće nije skrivao.

Zato mu je policija, nakon jednogodišnjeg praćenja u kući pronašla Rolexe, a u prostorijama tvrtke novac u raznim valutama protuvrijednosti oko 1,8 milijuna kuna te nekoliko skupocjenih vozila. Druga u zapovjednom lancu, otkrili su, bila je njegova supruga Senka, a njihovo troje djece nije imalo nikakve veze sa sumnjivim poslovima. Uz Senku, još je jedna žena bila važna u Bašićevu životu. Naime, imao je pomoćnicu u Donjoj Bistri kod koje je držao velik dio dokumentacije.

LUKSUZNO, NOVO I ISPOD CIJENE: Detalji velike akcije u kojoj prodavač od kojeg su aute kupili Mamići, Dalić, Bjelica…

Prijateljstvo s Milanovićima i Mamićima

Bašić se uvijek predstavljao kao poduzetnik, a i imao je zanimljive akvizicije. Tako je 2009. postao poslovni partner pokojnog brata Zorana Milanovića, Krešimira. Njihova tvrtka Modestus je u Dubrovniku kupila zemljište za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa te podigla kredit od 32,7 milijuna eura u Švicarskoj. No, Modestus se zbog krize našao u ogromnim dugovima, a udjele u tvrtci su preuzeli Bašić i nepoznati suradnik iz Posušja te otplatili hipoteku na stan Milanovićevih roditelja.

UMRO JE KREŠIMIR MILANOVIĆ: Zbog smrti brata Zoran Milanović do daljnjeg neće sudjelovati u predsjedničkoj kampanji

Bašić je imao poslovne odnose i s još jednom poznatom hrvatskom obitelji. Naime, 2010. se povezao s bivšim gazdom Dinama, Zdravkom Mamićem, koji je od njega kupio kabriolet Bentley Continental GTC vrijedan 2,1 milijun kuna, koji je kasnije završio kod njegove supruge. Bašić je i osnivač tvrtke Mamić Nautika. Uz Zdravkovog sina Marija, jedno vrijeme je direktor bio i njegov nećak Mislav.

Njihovo veliko prijateljstvo Bašić je okrunio i davanjem 11 milijuna kuna za jamčevinu Zdravku i Zoranu Mamiću za izlazak iz istražnog zatvora. Bašić je očito bio čovjek široke ruke, pa je tako donirao novac za političku kampanju zemljaka i zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića.

KAKO JE USKOK DOŠAO DO ŠVERCERA LUKSUZNIH AUTOMOBILA? Istraživali su off shore poslove Zdravka Mamića

Četiri modela prijevare

Ipak, te poslovne akvizicije nisu urodile plodom za razliku od njegova biznisa s automobilima, u kojemu je, ističu upućeni, stvorio četiri modela prijevare. Sve je bilo dogovarano u zgradi Click Motorsa na zagrebačkoj Knežiji, a ondje su, kao paravan prijevari, nastale i sumnjive tvrtke, takozvani “nestajući trgovci”.

Bašić bi preko suradnika vrbovao ljude koji su za dobar honorar pristajali biti direktori tih tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu koje su služile za legalne uplate i isplate novca te preprodaju automobila. Kad bi dogovorili cijenu i uvjete, prodavačima u autokućama novac bi uplatila jedna od Bašićevih tvrtki, a trgovac bi nestao. Ovisno o dogovoru, isplate su bile u neto ili bruto iznosu. U potonjem slučaju bi lažirali obrazac za povrat PDV-a. Kada bi im taj novac sjeo na račun, koristili bi ga za kasniju kupnju drugih vozila.

Kod samog transporta, Bašić i ekipa su krivotvorili tovarne listove za vozila koja su trebala ići u državu formalnog kupca, iako su zapravo svi automobili završili u Hrvatskoj. To je bila osnova tri modela prijevare, razlika je samo u načinima na koje bi kupljeni automobil završio u Click Motorsu.

Prema prvome modelu, po dolasku automobila Hrvatsku, krivotvorili bi fakture kako bi pokazali da je automobil nekoliko puta preprodan te naglasili da je porez plaćen u nekoj od europskih zemalja. Takav auto je bio sprema za prodaju i to isključivo za gotovinsko plaćanje.

Drugim modelom bi vozila stizala direktno u Hrvatsku i bila bi registrirana na tvrtku “nestajućeg trgovca”. U jednom bi danu vozilo preprodali nekoliko puta te naznačili da je na njega plaćen iznos u visini PDV-a kako bi ga neutralizirali. Uz plaćanje drugih davanja, vozilo je bilo spremno za kupca.

Treći model prijevare podrazumijevao je transport automobila uz krivotvorene tovarne listove, koji su pokazivali da je vozilo stiglo iz bugarske uz sva plaćena davanja.

No, tek je četvrti model pokazao svu domišljatost Bašića i kompanije. Naime, na meti su im bili skupi i luksuzni Infiniti Q50, koje su preko dvije tvrtke iz BiH kupovali od nizozemske tvrtke za uvoz i izvoz Story Auto. Ova vozila se ne mogu legalno uvesti u Hrvatsku, jer je direktor Nissana zabranio izvoz i prodaju u većinu europskih zemalja, pa tako i u Hrvatsku. No, odluka je zaobišla BiH u koje su deseci tih vozila izvezeni. Bašić i ekipa su uspjeli riješiti Potvrde u suglasnosti i privremeno skladištiti vozila u BiH, a potom bi uz dva para bošnjačkih registracija prevezli u mjesto blizu Zagvozda, gdje su sređivali dokumente i krivotvorili Europski certifikat o suglasnosti. Tako su navodno registrirali desetak tih vozila.

“Bašić se našao kao vrlo visoka međunarodna meta. To nije zbog broja svojih prevara, nego je bio toliko jako umrežen da je to podignuo na jedan sasvim novi nivo”, rekla je osoba upućena u slučaj.

Možda je baš zbog toga bio i meta kriminalaca koji su mu na tvrtku 2012. bacili bombu i oštetili dva skupocjena vozila, nakon čega je navodno pokrenuo privatnu istragu, koja nije otkrila počinitelje.

USKOK ISTRAŽUJE EKIPU KOJA JE NA UVOZU AUTOMOBILA UTAJILA MILIJUNE PDV-A: Među biranom klijentelom i nogometna i poduzetnička elita

Brat kupi naknadu za obnovljive izvore energije

Injin brat Milenko Bašić je također uspješan poduzetnik i jedan od najmenadžera u BiH. Vlasnik je grupacije Lager, koja preko tvrtke C.E.M.P. radi na projektu vjetroelektrane Krš – Pađene pokraj Knina, čija je vrijednost oko 1,8 milijardi kuna. Poskupljenje električne energije iz 2012. izazvano je povećanjem nameta za obnovljive izvore energije, koje bi trebalo ići na račune investitora u vjetroelektrane.

Ministarstvo zaštite okoliša im je u zadnji tren odobrilo kvotu od dodatna 42 megawatta, zbog čega bi stariji Bašić mogao dobiti i do 300 milijuna kuna više od svih naknada koje plaćaju građani i poslovni subjekti. No, C.E.M.P.-u to nije bilo dovoljno pa su izmijenili projekt i postavili veći i snažniji tip vjetroagregata. Ministarstvo je pod vodstvom Slavena Dobrovića naložilo izradu studije utjecaja na okoliš, no HDZ-ovac Tomislav Ćorić, čim je preuzeo fotelju tog ministarstva, poništio je to rješenje.